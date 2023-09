Na czym polega wiedeński model mieszkaniowy wspierany przez Lewicę?

Lewica organizuje swoją konwencję dotyczącą polityki mieszkaniowej w Wiedniu, żeby pokazać, jak austriacka stolica uporała się z problemem wygórowanych cen mieszkań. Program Lewicy zakłada budowę 300 tys. mieszkań komunalnych w Polsce w ciągu pięć lat.

W stolicy Austrii 43 proc. mieszkań jest objętych programem regulowanego czynszu. Są to tanie mieszkania na wynajem. W celu osiągnięcia takiego poziomu w Polsce trzeba by było wybudować około 5 mln nowych mieszkań w całej Polsce, z czego 200 tys. w samej Warszawie - czytamy w wyborcza.biz. Ten program mieszkaniowy jest w pełni realizowany jedynie w austriackiej stolicy i napotyka kłopoty w innych częściach kraju.

W ramach swojego programu wyborczego Lewica proponuje program rozwoju budownictwa mieszkań komunalnych, który zakłada budowę 300 tys. mieszkań w ciągu 5 lat. - To będzie kosztowało 100 miliardów złotych, 20 miliardów każdego roku. 3 miliardy jest już w KPO. Pytamy, gdzie są pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy, gdzie są pieniądze, które już by mogły pracować na rzecz polskich rodzin, na rzecz polskich obywateli, którzy szukają desperacko miejsca do zamieszkania. Te pieniądze oczywiście będą pochodziły z obligacji Skarbu Państwa na cele mieszkaniowe - stwierdził w wypowiedzi dla Echo24 Krzysztof Śmiszek.

Komponentami tego projektu mieszkaniowego miałyby być "reaktywowane" TBS-y, czyli Towarzystwa Budownictwa Społecznego (zawieszone w 2021 roku), SIM-y, czyli Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe oraz SSAN-y, czyli Społeczne Samorządowe Agencje Najmu.

Ten program mieszkaniowy ma być odpowiedzią na obecnie tworzone rządowe programy mieszkaniowe, które pomagają we wzięciu kredytu. Oferta Lewicy ma być skierowana przede wszystkim dla tych osób, które nie posiadają żadnej zdolności kredytowej.

Czy Polaków będzie stać na mieszkania? Zobacz najnowszą debatę