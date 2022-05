Na dziedzińcu Muzeum Kultury zainaugurowano koncert w Romantyczną Noc Muzeów

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Centrum Kultury oraz Biuro Programu „Niepodległa” zorganizowało w sobotę Romantyczną Noc Muzeów, która uświetnia obchodzony Rok Romantyzmu Polskiego. W stolicy specjalną ofertę w Noc Muzeów przygotowało ponad 200 instytucji.

"Ten wyjątkowy wieczór jest świętem dwusetlecia epoki romantyzmu" - powiedział podczas otwarcia koncertu Jarosław Czuba, dyrektor generalny Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 1822 roku w Wilnie ukazały się "Ballady i romanse" Adama Mickiewicza. Zawarte w tomiku wiersze wyznaczyły początek polskiego romantyzmu. Sejm RP ustanowił rok 2022 Rokiem Romantyzmu Polskiego.

Przed siedzibą ministerstwa w sobotę już od godziny 15 działał Wirtualny Teatr Historii. Pokazy produkcji zrealizowanych w technice wirtualnej rzeczywistości odbywały się w specjalnych namiotach. Wyświetlano filmy "Dża-Dża" (poświęcony legendarnej polskiej tenisistce międzywojnia Jadwidze Jędrzejowskiej) "Kartka z Powstania" i "Wiktoria 1920" oraz przedpremierowy pokaz "Podwodnej misji", opowiadającej historię polskiego transatlantyku MS "Piłsudski" i misji badającej jego wrak. Kto nie zdąży obejrzeć tych produkcji podczas Nocy Muzeów, będzie mógł to zrobić także w niedzielę 15 maja, między godziną 11 a 18, również na dziedzińcu MKiDN.

Na dziedzińcu MKiDN przez cały dzień można było oglądać wystawę plenerową prezentującą twórczość ukraińskiej artystki ludowej Marii Prymaczenko. Jej pełne ludowej ornamentyki prace przedstawiają niesłychanie barwny, pełen fantazji świat, zapełniony dziwnymi stworami, zwierzętami, motywami roślinnymi, a także baśniowo ujętymi scenami z życia.

Tu zorganizowano również strefę Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Przygotowane atrakcje są adresowane do najmłodszych czytelników i ich rodziców. W fotobudce będzie można zrobić zdjęcia z pisarzami i bohaterami romantyzmu: Adamem Mickiewiczem, Fryderykiem Chopinem, Świtezianką i Emilią Plater. Akcesoriami do zdjęć były charakterystyczne elementy portretów wymienionych postaci. Dostępna będzie także książeczka edukacyjna dla dzieci z informacjami, ciekawostkami i zadaniami nawiązującymi do najważniejszych twórców i dzieł epoki romantyzmu. Aktorzy przebrani za bohaterów z epoki wręczali zwiedzającym ulotki z wierszem "Niepewność" Adama Mickiewicza. Można było ją usłyszeć także ze sceny koncertowej na dziedzińcu MKiDN.

Zwieńczeniem Nocy Muzeów na dziedzińcu MKiDN jest specjalny koncert pod kierownictwem muzycznym Jana Stokłosy, podczas którego będzie można usłyszeć m.in. kompozycje i pieśni Stanisława Moniuszki, Jerzego Wasowskiego, Andrzeja Korzyńskiego i Czesława Niemena oraz najpiękniejsze wiersze nie tylko o miłości, do tekstów m.in. Jeremiego Przybory, Adama Asnyka, Kazimiery Iłłakowiczówny i Cypriana Kamila Norwida w interpretacjach Olgi Szomańskiej, Anastazji Simińskiej, Mateusza Ziółki, Janusza Radka i Łukasza Drapały. Koncert otworzyła piosenka "Zakochani są wśród nas" w wykonaniu i Anastazji Simińskiej, Olgi Szomańskiej Macieja Pawlaka i Janusza Radka. Koncert zakończy się około północy. Do godziny 23 otwarta będzie również sąsiadująca z MKiDN galeria Narodowego Centrum Kultury Kordegarda.

Pierwsza Noc Muzeów na świecie odbyła się w Berlinie w 1997 r. W Polsce w 2003 r. zorganizował ją Poznań. Warszawska publiczność po raz pierwszy mogła wziąć udział w tym wydarzeniu rok później. Początkowo w inicjatywie brało udział tylko kilkanaście muzeów i galerii. W 2020 r. ogólnopolska Noc Muzeów została odwołana z powodu pandemii. Rok temu odbyła się w ograniczonym zakresie, w ścisłym reżimie sanitarnym.