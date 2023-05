Na Jasną Górę pielgrzymowali m.in. kierowcy i bankowcy

Kierowcy, pracownicy banków i przedstawiciele środowiska krótkofalowców - takie m.in. grupy pielgrzymowały w sobotę na Jasną Górę. Przez cały dzień w sanktuarium trwa modlitwa w 42. rocznicę zamachu na Jana Pawła II.

Ogólnopolska Pielgrzymka Kierowców, która już po raz 22. odbywała się na Jasnej Górze, jak jest też apelem o bezpieczną i rozważną jazdę na polskich drogach, modlitwą za wszystkich użytkowników dróg, ale i wielką okazją do podziękowania wszystkim, którzy wspierają misjonarzy w zakupie środków transportu - podało Biuro Prasowe Jasnej Góry.

Podczas mszy w Kaplicy Matki Bożej pielgrzymi modlili się w intencji wszystkich użytkowników dróg, za misje i misjonarzy oraz o pokój w Ukrainie i na świecie. Podobnie jak w latach poprzednich poświęcone zostały pojazdy oraz odprawiona zostanie Droga Krzyżowa za tych, którzy zginęli na drogach. Ofiary od uczestników pielgrzymki przeznaczone zostaną na zakup wózków inwalidzkich dla niepełnosprawnych na misjach w ramach projektów "Promienie Miłosierdzia".

Ogólnopolska Pielgrzymka Kierowców odbywa się od 2002 r. w drugą sobotę maja. Jej organizatorami są: MIVA Polska (powstała w 2000 r. jako agenda Komisji Episkopatu Polski ds. Misji), Krajowe Duszpasterstwo Kierowców i paulini. Na pielgrzymkę zapraszani są nie tylko kierujący pojazdami, ale wszyscy użytkownicy dróg. W spotkaniu uczestniczą też instruktorzy jazdy, przedstawiciele policji, stowarzyszeń na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu na drodze, jak również Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców.

W sobotę do Częstochowy przybyła także 38. Pielgrzymka Bankowców. Po raz pierwszy pracownicy sektora bankowego zgromadzili się na Jasnej Górze w 1985 r., po zdelegalizowaniu Solidarności. Pielgrzymki są ważnym elementem jednoczącym środowiska bankowców - zaznaczają służby prasowe sanktuarium. Generał Zakonu Paulinów o. Arnold Chrapkowski, który przewodniczył mszy św. w homilii nawiązał do przypadającej w sobotę 42. rocznicy zamachu na Jana Pawła II. "W obliczu ataków na Jana Pawła II bankowcy chcą pokazać swoją z nim solidarność. Trudno powiedzieć, że bronić, bo święty papież sam się broni, ale chcieliśmy pokazać, że jesteśmy pokoleniem Jana Pawła II, szanujemy i kochamy go (…)" - powiedziała organizatorka pielgrzymki Alicja Paszewska, cytowana przez biuro prasowe Jasnej Góry.

W sobotę na Jasnej Górze odbywały się także m.in. pielgrzymki: Rodzin Osób Powołanych i Wspierających Powołania, która została zorganizowana już po raz 60. oraz 21. Pielgrzymka Krótkofalowców. Do wieczora w częstochowskim sanktuarium będą modlili się uczestnicy Pielgrzymki Akademickiej. Na Jasnej Górze przez cały dzień trwa modlitwa dziękczynna za ocalenie Jana Pawła II podczas zamachu na jego życie. W sobotę mija 42. lat od dnia, gdy na Placu św. Piotra strzelał do niego Mehmet Ali Agca.