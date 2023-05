Na Jasnej Górze trwa modlitwa w 42. rocznicę zamachu na Jana Pawła II

Na Jasnej Górze trwa modlitwa dziękczynna za ocalenie Jana Pawła II podczas zamachu na jego życie. W sobotę mija 42. lat od dnia, gdy na Placu św. Piotra strzelał do niego Mehmet Ali Agca. W częstochowskim sanktuarium przechowywany jest przestrzelony pas sutanny papieża ze śladami krwi.

Do zamachu doszło 13 maja 1981 r., gdy na początku audiencji generalnej Jan Paweł II objeżdżał plac otwartym samochodem. Został postrzelony przez Mehmeta Alego Agcę. W szpitalu lekarze prowadzili trwającą ponad pięć godzin dramatyczną walkę o życie papieża. Jego rekonwalescencja w szpitalu i w Watykanie trwała kilka miesięcy.

Jako dziękczynienie za ocalone życie Jan Paweł II złożył wotum - pocisk, pochodzący z broni zamachowca, który został umieszczony w koronie figury Matki Bożej w Fatimie. Natomiast przestrzelony pas sutanny przekazał na Jasną Górę. Jest on dzisiaj ważną relikwią dla pielgrzymów.

"Św. Jan Paweł II złożył przestrzelony pas sutanny na Jasnej Górze jako dar dziękczynny, już w dwa lata po zamachu, 19 czerwca 1983 r. podczas drugiej pielgrzymki do ojczyzny. Po Apelu Jasnogórskim papież, przekazując pas na ręce ówczesnego generała Zakonu Paulinów o. Józefa Płatka, stwierdził, że już wprawdzie podczas pielgrzymki do Fatimy dziękował Maryi za uratowanie życia, to czuje potrzebę pozostawienia na Jasnej Górze znaku tragicznego wydarzenia, bo przecież tutaj zawierzał siebie, Ojczyznę, Kościół i świat Matce Chrystusa" - przypomina Biuro Prasowe Jasnej Góry.

Dar Ojca Świętego przechowywany był w sejfie i zgodnie z jego życzeniem nikt nie mógł go oglądać. Dopiero w 2004 r. Stolica Apostolska wyraziła zgodę na pokazanie pasa pielgrzymom - umieszczono go po lewej stronie jasnogórskiego obrazu, w srebrnej, ważącej 20 kilogramów kasecie w kształcie prostokąta, którą wieńczy ręcznie wykonany herb papieski połączony z elementami kluczy i tiary. Na wstędze widnieje napis: "Totus Tuus". Całość przykryta jest kryształową szybą osłaniającą relikwię przed wilgocią i słońcem. Pas pokazano wiernym 4 czerwca 2004 r, w 25. rocznicę pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski.

Wśród przechowywanych w częstochowskim sanktuarium darów i pamiątek papieża z Polski są też np. złote serce, różaniec, kolarski rower czy czarne BMW. Pielgrzymi mogą zobaczyć również m.in. trony papieskie z pielgrzymek św. Jana Pawła II, ornaty i dary, które otrzymywał podczas podróży apostolskich. Na Jasnej Górze znajduje się także wystawa pt. "Nie byłoby Papieża Polaka, gdyby nie było twojej wiary - Prymas Tysiąclecia błogosławiony ks. kard. Stefan Wyszyński".

Jasna Góra od młodzieńczych lat aż do ostatnich dni wpisana była w życie św. Jana Pawła II. Tu pielgrzymował jako student, potem duszpasterz z młodzieżą akademicką oraz indywidualnie. Jako biskup przybywał na Jasną Górę bardzo często, uczestniczył w wielkich celebracjach odpustowych, uroczystościach, w konferencjach, rekolekcjach, wygłaszał kazania, odprawiał Drogę Krzyżową. W kronikach odnotowano ponad 100 razy jego obecność i posługę tutaj - podają służby prasowe sanktuarium. Już jako papież odwiedzał Jasną Górę sześciokrotnie.