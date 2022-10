Na Jasnej Górze trwa Sympozjum Czterech Konferencji Życia Konsekrowanego

Przełożeni wyżsi zakonów męskich, żeńskich, kontemplacyjnych i instytutów świeckich biorą udział w dwudniowym Sympozjum Czterech Konferencji Życia Konsekrowanego, które we wtorek rozpoczęło się na Jasnej Górze. W Polsce żyje ponad 30 tys. osób konsekrowanych.

Podobne spotkania odbywają się co trzy lata, zawsze w innym miejscu - podało biuro prasowe częstochowskiego sanktuarium. Sympozjum towarzyszą słowa: "Formowanie serca do bycia świadkiem Ewangelii". Na program Sympozjum składają się liczne konferencje, poświęcone m.in. modlitwie czy potrzebom świeckich w Kościele.

Bp Andrzej Przybylski, który jest delegatem episkopatu ds. powołań, podczas mszy św. ingerującej spotkanie podkreślał, że ewangelizacja nie jest "opcją ani dodatkiem", ale najważniejszym zadaniem. "Macie być obecnością Chrystusa w świecie, bo po to jesteście powołani. Ewangelizacja to wielkie żniwo, to czas zbierania plonów" - przekonywał hierarcha.

Jak podaje Biuro Prasowe Jasnej Góry, w Polsce żyje ok. 30,3 tys. osób konsekrowanych. Największą grupę wśród nich stanowią siostry ze zgromadzeń czynnych. W Polsce działa ponad 100 żeńskich zgromadzeń zakonnych o bardzo zróżnicowanej liczebności (od kilkunastu do ok. tysiąca osób). Reprezentowane są one w Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce.

W 2021 r. w klasztorach należących do konferencji klauzurowej żyło 1198 mniszek, a do Krajowej Konferencji Instytutów Świeckich w Polsce należały 32 instytuty. Polska ma ponad 10,7 tys. zakonników w 59 zgromadzeniach i zakonach reprezentowanych w Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich.