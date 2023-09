Na liście PiS w okręgu nr 36 m.in. M.Maląg, K.Sójka, J.Dziedziczak, T.Ławniczak i J. Mosińki

Na liście PiS w wyborach do Sejmu w okręgu numer 36, obejmującym m.in. Kalisz i Leszno, są m.in. Marlena Maląg, Katarzyna Sójka, Jan Dziedziczak, a takżeTomasz Ławniczak, Jan Mosińki i Piotr Kaleta.

Prawo i Sprawiedliwość prezentuje w sobotę listy wyborcze w poszczególnych okręgach. W Kaliszu kandydatów przedstawiła minister Marlena Maląg.

"Mobilizujemy się do działania, bo te wybory pokażą, jaka będzie Polska i czyja będzie Polska" - stwierdziła Maląg, dodając, że silna, biało-czerwona drużyna - odpowiedzialna formacją, jaką jest PiS - gwarantuje dalszy rozwój i bezpieczeństwo.

"Głęboko wierzymy, że Polska dalej będzie się rozwijała, tak jak przez te osiem lat. Mamy przygotowany program, wizję Polski, nie ma cztery najbliższe lata, ale co najmniej osiem" - dodała.

Maląg, która otwiera listę w Kaliszu podała, że drugie miejsce na liście ma Katarzyna Sójka. "Pani doktor, minister zdrowia, parlamentarzystka, lekarz, człowiek dobrego serca, działający dla innych" - powiedziała o szefowej MZ minister Maląg.

Trzecie miejsce na liście zajmuje Jan Dziedziczak. "Minister, sekretarz stanu w KPRM, pełnomocnik rządu do spraw Polonii i Polaków za Granicą. Osoba o wieloletnim doświadczeniu parlamentarnym, pierwszy rzecznik partii Prawo i Sprawiedliwość" - wskazała minister.

Na czwartym miejscu na liście wyborczej do Sejmu znalazł się poseł Tomasz Ławniczak, nauczyciel i były wicestarosta ostrowski. Jak powiedziała minister Maląg o kandydacie "to wyjątkowo skromna osoba, ale bardzo pracowita". "Samorząd i działanie na rzecz drugiego człowieka to jego pasja, ale też działanie na rzecz rozwoju infrastruktury drogowej" - mówiła.

Piąte miejsce zajął poseł Jan Mosińki, członek komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji w Warszawie. "To ikona Solidarności w Kaliszu. Ciężko pracuje i pokazuje, jak ważne jest poszanowanie praw pracowniczych i integrowanie społeczeństwa" - wskazała minister Maląg.

Na szóstym miejscu znalazł się poseł Piotr Kaleta, o którym minister rodziny i polityki społecznej powiedziała, że ma wieloletnie doświadczenie w pracy dla bezpieczeństwa Polski.

Siódme miejsce przypadło staroście powiatu jarocińskiego Lidii Czechak. Łącznie w okręgu kaliskim do Sejmu wystawiono 24 kandydatów. Listę zamyka sekretarz gm. Opatówek Krzysztof Dziedzic.

Do Senatu z okręgu ostrowskiego startować będzie Łukasz Mikołajczyk, były wojewoda wielkopolski, obecnie dyrektor ds. administracyjnych w Akademii Kaliskiej. Kandydatem w okręgu kaliskim jest Andrzej Wojtyła, rektor Akademii Kaliskiej, były minister zdrowia.

