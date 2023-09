Na liście PiS w okręgu sieradzkim: Lichocka z "jedynką", Ciebiada, Woźniak i Przydacz

Liderką listy PiS w okręgu 11. sieradzkim została obecna posłanka na Sejm Joanna Lichocka. Na kolejnych miejscach znaleźli się posłowie Krzysztof Ciebiada i Tadeusz Woźniak oraz szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.

Prawo i Sprawiedliwość prezentuje w sobotę listy wyborcze w poszczególnych okręgach.

Posłanka Joanna Lichocka, posłowie Krzysztof Ciebiada i Tadeusz Woźniak oraz szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz znaleźli się na czterech pierwszych miejscach listy kandydatów Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu z okręgu nr 11.

"To grupa ludzi znakomicie przygotowana do tej misji, która czeka ich w najbliższych latach; są wśród nich parlamentarzyści, doświadczone osoby, które już nie raz występowały w bardzo trudnych bojach. Są to także młodzi ludzie, którzy dodadzą energii temu wszystkiemu, co będziemy robić w najbliższych latach. Łączy ich dążenie do tego, by Polska w dalszym ciągu rozwijała się, jak do tej pory, aby sukces gospodarczy, jaki osiągnęliśmy w tej kadencji został utrzymany" - podkreślił szef PiS w regionie łódzkim, marszałek woj. łódzkiego Grzegorz Schreiber podczas prezentacji kandydatów, która odbyła się w sobotę w Sieradzu.

Jak zaznaczył, liderka listy - Joanna Lichocka - jest obecnie posłanką drugiej kadencji i po raz drugi ubiega się o mandat z okręgu 11 sieradzkiego, w skład którego wchodzi 12 powiatów: kutnowski, łaski, łęczycki, łowicki, pabianicki, pajęczański, poddębicki, sieradzki, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski, zgierski.

Z kolei Lichocka podkreśliła, że na liście znaleźli się reprezentanci każdego z 12 powiatów. Przypomniała również, że cztery lata temu PiS uzyskał najwięcej głosów i wygrał wybory w całym okręgu.

"Dziękując za to poparcie, prosimy o więcej. Prosimy, aby można było kontynuować rządy Prawa i Sprawiedliwości, rządy Zjednoczonej Prawicy, która jest wiarygodna i dotrzymuje słowa. Cztery lata temu mówiliśmy tu o inwestycjach dla Polski lokalnej, o wspieraniu polskich rodzin, rozwoju tego terenu. Dzisiaj nie ma gmin w każdym z tutejszych powiatów, gdzie nie byłoby jakichś nowych inwestycji, rodzin, które nie uzyskałyby jakiegoś wsparcia i nie mogłyby uznać, że nie żyje im się lepiej niż 4 czy 8 lat temu" - mówiła posłanka.

Na 2. miejscu listy znalazł się poseł Krzysztof Ciebiada z pow. pabianickiego, na 3. - poseł Tadeusz Woźniak z pow. kutnowskiego, a na 4. - szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz, pochodzący z okręgu sieradzkiego.

O kolejne mandaty ubiegają się również posłowie: Piotr Polak (nr 5), Paweł Rychlik (nr 6), Marek Matuszewski (nr 8), wiceminister edukacji i nauki Tomasz Rzymkowski (nr 9) oraz samorządowcy - Iwona Antczak (nr 7), Marlena Sagan (nr 10) i kolejno: Iwona Wieczorek, Sylwia Bartczak, Iwona Woźniak, Ewelina Cegiełka, Bożena Kraska, Michał Krzak, Beata Przybylska, Maciej Kania, Kazimiera Gotkowicz, Robert Szczepaniak, Grażyna Żurawska, Jolanta Śmiałek, Mateusz Barwaśny i Waldemar Wojciechowski.

Joanna Lichocka zmierzy się w okręgu sieradzkim z "jedynkami" opozycji: Cezarym Tomczykiem (KO), Pauliną Matysiak (Lewica) i Pawłem Bejdą (PSL, Trzecia Droga), a także Markiem Szewczykiem (Konfederacja). W okręgu nr 11 do wzięcia jest dwanaście mandatów. W poprzednich wyborach siedem wzięło PiS, trzy KO, a po jednym Lewica i PSL.

