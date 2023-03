Na liście wspólnych spraw Polski 2050 i PSL m.in. odpartyjnienie państwa oraz podwyżki dla nauczycieli

Odpartyjnienie państwa, przywrócenie praworządności, referendum ws. zasad przerywania ciąży i podwyżki m.in. dla nauczycieli to główne postulaty "listy wspólnych spraw" uzgodnionej przez Polskę 2050 i PSL, którą podpisali w środę liderzy tych formacji Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Hołownia i Kosiniak-Kamysz zaprezentowali w środę na konferencji w Warszawie postulaty ustalonej przez ich ugrupowania "listy wspólnych spraw do załatwienia" w następnej kadencji parlamentu.

"To wielka chwila, gdy dwa środowiska polityczne dochodzą do współpracy, gdy potrafią dojść do wspólnego wniosku i zaproponować projekt rozwiązań dla przyszłego rządu. (...) To jest myślenie o przyszłości" - podkreślił szef PSL. Lider Polski 2050 zaznaczył zaś, że dwóm partiom udało się przejść "z fazy gadania i stroszenia piórek - do fazy wspólnej pracy".

Hołownia wymienił trzy pierwsze sprawy "na pierwsze 100 dni" nowej kadencji parlamentu. "W ciągu tych pierwszych trzech miesięcy, weźmiemy się bardzo poważnie za odpartyjnienie państwa, (...) ale też weźmiemy się bardzo poważnie za przywracanie praworządności, rozdzielimy funkcje prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości" - wyliczał.

Jak mówił, Polska 2050 i PSL chciałyby również doprowadzić do tego, że "w przyszłym Sejmie zostanie jak najszybciej przywrócony stan prawny w sprawie dopuszczalności przerywania ciąży, taki, jaki był przed skandalicznym rozstrzygnięciem Trybunału Konstytucyjnego". "Następnym krokiem powinno być jak najszybsze, dobrze przygotowane referendum w tej sprawie" - podkreślił polityk.

Hołownia przekazał, że na liście znalazł się również m.in. postulat "przywrócenia godnych płac tym, którzy dziś trzymają w swych rękach losy państwa, ale też nasze życie, przyszłość naszych dzieci". Wyjaśnił, że ma na myśli pracowników oświaty, nauczycieli, pracowników ochrony zdrowia, a także urzędników służby publicznej. "Oni muszą natychmiast otrzymać podwyżki" - stwierdził.

Lider Polski 2050 zaznaczył, że zaprezentowana lista obejmuje postulaty, które obie partie chcą razem realizować. "Teraz siadamy do rozmów politycznych. Powstaną zespoły polityczne w najbliższym czasie, których zadaniem będzie do ostatniego dnia marca (...) doprowadzić nasze zarządy, ciała decyzyjne w partiach do decyzji o tym, czy tworzymy koalicję wyborczą na nadchodzące wybory parlamentarne" - przekazał.