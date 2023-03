Na listach KO osoby rekomendowane przez partie

Na listach Koalicji Obywatelskiej będą wyłącznie osoby, rekomendowane przez partie tworzące KO - przyznają politycy związani z tym klubem. "W sytuacji, gdy możemy mieć po wyborach niewielką większość nie możemy sobie pozwolić, by dopuścić osoby niepewne, które będzie można kupić lub zastraszyć" - mówi PAP polityk PO.

Klaudia Jachira w mijającym tygodniu przystąpiła oficjalnie do Zielonych, na korytarzach sejmowych rozpoczął się też kolejny protest niepełnosprawnych, zorganizowany przez posłankę Koalicji Obywatelskiej Iwonę Hartwich.

Posłowie w sejmowych kuluarach w nieoficjalnych rozmowach nie mieli wątpliwości, że oba te zdarzenia związane są ze zbliżająca się kampanią wyborczą przed jesiennymi wyborami parlamentarnymi.

Akces Jachiry do Zielonych niektórzy tłumaczyli "zwieraniem szeregów" w KO i decyzjami, żeby na listach Koalicji Obywatelskiej znajdowały się wyłącznie osoby jednoznacznie rekomendowane przez partie tworzące KO - a więc PO, Nowoczesną, Inicjatywę Polską lub Zielonych - a najlepiej członkowie tych partii.

"Chodzi o to, żeby na listy nie trafił nikt, kogo łatwo będzie kupić czy zastraszyć, bo to będzie miało znaczenie, jeśli opozycja po wyborach będzie miała na przykład 234 głosy" - tłumaczy w rozmowie z PAP polityk PO.

Czy to oznacza, że na listach nie będzie osób bezpartyjnych? Obecnie w klubie KO zasiada sporo takich osób - to m.in. Paweł Poncyljusz, Paweł Kowal, Piotr Adamowicz, Franciszek Sterczewski. Z informacji PAP wynika, że nie będą oni mieli problemu, by znaleźć się na listach, choć najprawdopodobniej będą musieli być objęci "pulą" którejś z czterech partii.

"Tak naprawdę liczy się, kto ile głosów jest w stanie wnieść, a nie to, czy należy do jakiejś partii, czy nie" - powiedział PAP jeden z bezpartyjnych posłów KO.

W każdym razie, jak przyznał w rozmowie z PAP jeden z szefów regionów Platformy, już odbywa się szukanie potencjalnych kandydatów przez struktury powiatowe i niekoniecznie tylko wśród członków PO. Tyle, że nawet trafi się bezpartyjny kandydat, PO weźmie za niego odpowiedzialność.

Bezpartyjna jest też Iwona Hartwich, która bez porozumienia z władzami klubu KO zorganizowała w poniedziałek protest dorosłych niepełnosprawnych w Sejmie - trzeci już, współtworzony przez nią, po protestach w 2014 i 2018 r.

Oficjalnie władzom klubu czy PO trudno się od protestu odciąć. Niektórzy posłowie przyznają jednak, że zachowanie Hartwich jest problemem i nie jest wcale przesądzone, czy swoją akcją nie zamknie ona sobie drogi na listy KO, choć zorganizowała protest - jak przyznają niektórzy - zapewne po to, by o sobie przed wyborami przypomnieć. "Będzie trzeba pogadać z Donaldem, co z nią zrobić" - mówi PAP prominentny polityk PO.

Na razie są jedynie wstępne przymiarki do list wyborczych. Nie wszyscy posłowie wiedzą nawet, z których okręgów wystartują. Wiadomo np., że obecni senatorowie Marcin Bosacki czy Krzysztof Brejza znajdą się na listach KO do Sejmu, podobnie jak wybrana w 2019 r. wicemarszałkiem Senatu z rekomendacji klubu Lewicy Gabriela Morawska-Stanecka.

Nie jest jasne, gdzie będzie kandydował były lider PO Grzegorz Schetyna, według kuluarowych plotek namawiany jest na start do Senatu, podobnie jak Tomasz Lenz. Nie do końca wiadomo, co będzie np. z sejmową weteranką Iwoną Śledzińską-Katarasińską. Do Sejmu z list KO zamierza też startować, według nieoficjalnych informacji PAP, prezes Ruchu Samorządowego "Tak! Dla Polski" i prezydent Sopotu Jacek Karnowski. Niektórzy z obecnych posłów liczą na dobre miejsca w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się wiosną 2024 roku, bo część obecnych europosłów - Jerzy Buzek, Jan Olbrycht czy Danuta Hubner - ma już nie kandydować.