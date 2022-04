Na lotnisku wojskowym na Okęciu wylądował samolot z urną z prochami Karoliny Kaczorowskiej

W Wojskowym Porcie Lotniczym na Okęciu wylądował samolot rządowy z urną z prochami byłej Pierwszej Damy, małżonki ostatniego prezydenta RP na uchodźstwie Karoliny Kaczorowskiej. W piątek w stolicy rozpoczną się uroczystości pogrzebowe Karoliny Kaczorowskiej.

Podczas ceremonii powitania na polskiej ziemi urny z prochami Karoliny Kaczorowskiej Orkiestra Reprezentacyjna Wojska Polskiego odegra "Marsz żałobny" Fryderyka Chopina. Po przeniesieniu urny na katafalk w asyście wojskowego posterunku honorowego zostanie odmówiona modlitwa.

Zaplanowano także przemówienie Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (UdSKiOR) Jana Józefa Kasprzyka.

W Wojskowym Porcie Lotniczym na Okęciu hołd Zmarłej oddadzą przedstawiciele najwyższych władz i instytucji państwowych, ambasady RP w Londynie oraz brytyjska Polonia.

Ok. godz. 14.30 uczestnicy uroczystości pogrzebowych przejadą do Świątyni Opatrzności Bożej na Wilanowie, gdzie nastąpi wprowadzenie urny z prochami Karoliny Kaczorowskiej do Kaplicy Najświętszego Sakramentu, w której odprawione zostaną egzekwie pogrzebowe oraz nieszpory.

Po godz. 19 nastąpi przeniesienie urny z prochami na katafalk przed głównym ołtarzem w Świątyni Opatrzności Bożej, gdzie zostanie odprawiona msza święta żałobna. Wieczorem odbędzie się harcerskie czuwanie modlitewne.

Główne uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w sobotę 23 kwietnia o godz. 12 w Świątyni Opatrzności Bożej. Karolina Kaczorowska zostanie pochowana u boku męża w Panteonie Wielkich Polaków w Świątyni Opatrzności Bożej.

Karolina Kaczorowska z d. Mariampolska urodziła się w 1930 r. w Stanisławowie (obecnie Iwano-Frankiwsk na Ukrainie). Po zajęciu przez wojska sowieckie Kresów Wschodnich II Rzeczpospolitej, została w 1940 r. wraz z rodziną wywieziona na Syberię. Rosję sowiecką opuściła wraz z Armią Andersa, której żołnierzami byli jej ojciec, brat i przyszły mąż Ryszard Kaczorowski.

Wdowa po poległym w katastrofie smoleńskiej prezydencie Ryszardzie Kaczorowskim zmarła 21 sierpnia 2021 r. w Londynie.

Organizatorem państwowych uroczystości jest UdSKiOR, którego Karolina Kaczorowska była podopieczną.