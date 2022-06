Na Mazurach dobre warunki do żeglowania, w nocy kilka zdrowotnych incydentów

W sobotę rano na mazurskich jeziorach są dobre warunki do żeglowania - wieje lekki wiatr, niebo jest lekko zachmurzone, ale nie pada. Na razie mazurscy ratownicy nie odnotowali poważniejszych wypadków na wodzie. Niestety w nocy w portach doszło do kilku niegroźnych incydentów.

Długi weekend na Mazurach spędza bardzo wielu żeglarzy - w piątek wieczorem największy port na jeziorach, w Sztynorcie, był pełen łodzi, trudno było znaleźć miejsce do zacumowania.

"Na razie nie odnotowaliśmy poważniejszych zdarzeń, na wodzie doszło do jednego urazu. Niestety w nocy w portach doszło do urazu głowy, skręcenia stawu u jednej osoby i złamania nogi u innej. Tak się zdarza, to przykre, ale normalne" - powiedział PAP dyżurny ratownik Mazurskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Giżycku Mariusz Raubo.

W sobotę rano na mazurskich jeziorach są dobre warunki do żeglowania - wiatr wieje z siłą ok. 2 stopni w skali Beuforta, niebo jest lekko zachmurzone, ale nie pada. Synoptycy na sobotę nie wydali żadnych ostrzeżeń pogodowych.