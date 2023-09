Na podwarszawskiej liście PiS do Sejmu m.in. Błaszczak, Czerwińska, Sipiera i Uściński

Mariusz Błaszczak, Anita Czerwińska, Zdzisław Sipiera, Piotr Uściński, Michał Prószyński to kandydaci PiS na posłów, którzy będą ubiegać się o głosy wyborców pod Warszawą z pierwszych miejsc na liście wyborczej tej partii.

Prawo i Sprawiedliwość prezentuje w sobotę listy wyborcze w poszczególnych okręgach.

O liście w tzw. okręgu podwarszawskim (nr. 20) mówił w sobotę na konferencji w Wołominie jej lider minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

Na kolejnych miejscach listy PiS znaleźli się m.in.: Anita Czerwińska, Zdzisław Sipiera, Piotr Uściński, MichałPrószyński, Dominika Chorościńska, Dorota Bojemska, Dariusz Olszewski i Andrzej Zaremba.

Minister Błaszczak podkreślił, że PiS chce kontynuować prowadzoną dotychczas politykę. "Chcemy dokończyć to wszystko, co rozpoczęliśmy przez te dwie kadencje (...) Nasz program przedstawimy niebawem, jest on rezultatem rozmów z Polakami, rezultatem tysięcy spotkań. Naszym hasłem jest +bezpieczna przyszłość Polaków+ (...) Niewątpliwe przez te 8 lat uwodniliśmy, że my politycy PiS jesteśmy ludźmi, którzy potrafią rządzić Polską".

