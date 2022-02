Na polsko-rosyjskiej granicy powstanie system czujników i kamer - trwają wstępne prace

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej rozpoczął wstępne prace związane z budową bariery elektronicznej na polsko-rosyjskiej granicy. System czujników i kamer powstanie wzdłuż wschodniej granicy - poinformowała PAP rzecznik Oddziału mjr Mirosława Aleksandrowicz.

"Trwają prace w terenie, gdzie weryfikujemy, jak będzie przebiegać perymetria (bariera elektroniczna - PAP) i typujemy obiekty, w których będą zainstalowane urządzenia do odbioru sygnałów. Chodzi o sygnały, które będą przekazywane bezpośrednio po nielegalnym przekroczeniu granicy przez osoby albo pojazdy" - powiedziała PAP rzecznik Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej mjr Mirosława Aleksandrowicz.

Program Modernizacji dla Straży Granicznej na lata 2022-2025 zakłada budowę tak zwanej perymetrii wzdłuż granicy wschodniej, m.in. na odcinku polsko-rosyjskim. Perymetria składać się będzie z czujników ruchu i kamer. System na odcinku służbowej odpowiedzialności Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SG, nadzorować będą funkcjonariusze Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. Obecnie Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej prowadzi prace koncepcyjne i planistyczne związane z budową perymetrii.

Jak przypomniała mjr Aleksandrowicz, obecnie na granicy polsko-rosyjskiej działa system 6 wież obserwacyjnych, które są rozmieszczone od zachodniej części od Braniewa do wschodniej części po Dubeninki. Straż graniczna ma także do dyspozycji pojazdy obserwacyjne, kamery termowizyjne, kamery do obserwacji w dzień i w nocy, gogle. W warmińsko-mazurskim oddziale służbę pełni ok. 1300 funkcjonariuszy.

Obecnie czynne są dwa drogowe przejścia z obwodem kaliningradzkim: w Bezledach i Grzechotkach. Zawieszony jest ruch w Gołdapi i Gronowie. Funkcjonariusze z wyłączonych z ruchu placówek skierowani są do ochrony zielonej granicy, a także do zabezpieczenia strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców w Kętrzynie - powiedziała PAP rzeczniczka Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. W kętrzyńskim ośrodku przebywa obecnie ok. 340 cudzoziemców, z których 270 to obywatele Iraku.

Polsko-rosyjska granica jest zamknięta dla ruchu turystycznego, przekraczać ją mogą m.in. Polacy wracający z Rosji do Polski i Rosjanie wracający do obwodu kaliningradzkiego.

Granica polsko-rosyjska (z obwodem kaliningradzkim - PAP) przebiega wzdłuż województwa warmińsko-mazurskiego. Długość granicy to ok. 200 kilometrów.

W ramach Programu modernizacji służb mundurowych na lata 2022-2025 Straż Graniczna planuje zbudowanie bariery elektronicznej na całej lądowej zewnętrznej granicy UE: z Rosją, Białorusią i Ukrainą.