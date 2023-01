Na przełomie roku w policji służyło równo 101 tysięcy policjantów

Na przełomie 2022 i 2023 roku w policji służyło równo 101 tysięcy policjantów. To niewątpliwie historyczny moment, ponieważ nigdy stan zatrudnienia w polskiej policji nie był aż tak wysoki - ocenił rzecznik Komendanta Głównego Policji insp. Mariusz Ciarka.

Rzecznik KGP przekazał PAP, że na przełomie 2022 i 2023 roku w polskiej policji służyło równo 101 000 policjantów. "Jest to drugi raz z rzędu w historii (jednocześnie w ciągu ostatnich pięciu lat) moment, kiedy stan faktycznego zatrudnienia przekracza barierę 100 tysięcy policjantów" - wyjaśnił inspektor.

"Zdajemy sobie sprawę, że wraz z początkiem roku część funkcjonariuszy decyduje się na odejście na emeryturę, jednakże proces ten ma miejsce każdego roku i nigdy nie doprowadził do znacznego spadku liczby policjantów, co także w tym roku nie będzie mieć miejsca" - zapewnił.

Przypomniał, że rok temu na przełomie 2021 i 2022 roku również było zatrudnionych około 100 tysięcy policjantów. "Mając na uwadze pojawiające się wyzwania i zagrożenia związane z bezpieczeństwem warto podkreślić, że w 2017 roku została zwiększona liczba etatów do 103 309, a w roku 2022 do 105 309. Docelowo dążymy do zwiększenia stanu etatowego polskiej policji do 110 tysięcy w 2025 roku" - przekazał.

"Liczba kandydatów do służby w policji była i nadal jest duża, choć zawsze szczerze wyrażamy obawy związane z odejściem doświadczonych funkcjonariuszy, którzy nabyli prawa emerytalne. Stąd też powstały dodatkowe rozwiązania mające zachęcić do dłuższego pozostania w służbie" - podkreślił.

Zaznaczył przy tym, aby zostać policjantem trzeba przejść procedurę doboru, która do łatwych nie należy. "Wszystkich, którzy chcieliby spróbować swoich sił i wstąpić w szeregi policji zachęcamy do zasięgnięcia informacji o procesie rekrutacyjnym na stronie praca.policja.pl" - dodał rzecznik KGP.