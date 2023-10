Na rynku tych maszyn zachodzi cicha rewolucja

Są kluczowymi urządzeniami w nowoczesnej gospodarce. Dobrze dobrane potrafią pomóc firmie, źle - poważnie zaszkodzić. O zautomatyzowanych centrach obróbczych mówili uczestnicy panelu zatytułowanego „Nowoczesne technologie w obróbce metali" podczas konferencji Nowy Przemysł 4.0.

Rynek maszyn do obróbki metali ewoluuje, podkreślali uczestnicy panelu zatytułowanego „Nowoczesne technologie w obróbce metali" podczas konferencji Nowy Przemysł 4.0, która odbyła się w Katowicach.

Robotyzacja postępuje m.in. ze względu na brak rąk do pracy.

O opłacalności inwestycji w maszynie decyduje właściwy dobór urządzeń.

Kosztują od kilkudziesięciu tysięcy złotych w najprostszej wersji, do kilku milionów w wersji najbardziej zaawansowanej. Czym jednak są centra obróbcze, o których mówili uczestnicy panelu zatytułowanego „Nowoczesne technologie w obróbce metali" podczas konferencji Nowy Przemysł 4.0? Z definicji są to maszyny do szybkiej i precyzyjnej obróbki skomplikowanych elementów. System umożliwia przygotowanie złożonych wzorów ze wszystkimi detalami zaplanowanymi w projekcie. To wielozadaniowa maszyna pozwalająca na wykonanie, frezowanie otworów, rowków i wierceń.

Na rynku maszyn do obróbki metali widać zmiany

Jak mówił podczas panelu Tomasz Haiduk, prezes i założyciel Forum Automatyki i Robotyki Polskiej, rynek obrabiarek się zmienia. Widać bowiem zmiany technologiczne spowodowane coraz wyższymi wymaganiami. Co ważne, rynek tego typu urządzeń również podatny jest na otoczenie makroekonomiczne, a głównym odbiorcą takich urządzeń były i są firmy produkujące głównie na rzecz branży motoryzacyjnej.

Widoczne są dwa trendy w branży. Po pierwsze - możliwy jest spadek zainteresowania tego typu urządzeniami, na co bezpośredni wpływ ma transformacja energetyczna. Ale skoro pojazdów z silnikami na benzynę czy paliwo dieslowskie będzie coraz mniej, ta tendencja nie może dziwić.

Mniejsze będzie zapotrzebowanie na maszyny skrawające np. części do silników czy przekładni mechanicznych. Już teraz widać, że e-mobilność nie rekompensuje wyników sprzedaży i te nie napawają optymizmem.

Z drugiej strony rosną wymagania co do precyzji wykonywania elementów przez nowe maszyny. To jest zaś efektem automatyzacji montażu. Maszyny bowiem przeznaczone do tego wymagają perfekcji wykonania elementów, nawet o rząd wielkości wyższych niż w przypadku montażu ręcznego, podkreślali w czasie dyskusji specjaliści.

Rynek maszyn do obróbki metali napędzać będzie brak rak do pracy

Większym optymistą, co do przyszłości branży, okazał się Rafał Korfel, dyrektor regionalny w Dematec Polska. Jego zdaniem maszyny wciąż będą się sprzedawały. Powód jest prozaiczny. - Robot, cobot (robot asystujący - przyp. aut.) czy system automatyczny w skali roku jest 2-3-krotnie tańszy niż człowiek, nawet jeśli nie jest to wysoko wykwalifikowany pracownik – podkreślał Korfel.

To niejedyna zaleta. Maszyny, co już wiadomo, potrafią pracować bez odpoczynku, a przy tym powtarzalność wykonywanych przez nie czynności jest bardzo wysoka.

Jednak choć zalet jest bardzo dużo, należy pamiętać, że tak zaawansowane urządzenia są bardzo kosztowne. Ceny niektórych z nich sięgają setek tysięcy euro. Stąd kluczowe jest właściwe dobranie maszyn do planowanej produkcji.

- Klienci są coraz bardziej świadomi, do czego służą nasze maszyny. Sięgają po zaawansowane technologie albo urządzenia mogące wykonywać tzw. wielkie gabaryty – dodał Korfel.

Jego zdaniem w skali kraju wielkie maszyny do obróbki metalu są poszukiwane.

Kluczowe dobranie dobrych maszyn do produkcji

Przedstawicielowi Demateca wtórował Bogdan Chłodek, prezes zarządu Machine Tools International. Jak podkreślał, zainteresowanie maszynami wciąż się utrzymuje, bo zmienia się także profil produkcji polskich firm w branży obróbki metali.

- 5-15 lat temu polskie firmy wykonywały prostsze detale. Teraz to się zmieniło. Już nie mówimy o prostych maszynach o ograniczonych możliwościach. Widać potrzebę wykorzystania skomplikowanych maszyn posiadających wiele możliwości - mówił Chłodek.

Jak zauważył z kolei dr Arkadiusz Kolka z Katedry Budowy Maszyn, Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej, wynika to z ekonomii produkcji, jak i z problemów z pracownikami.

Stosowane są nowe rozwiązania. Na przykład zainteresowanie budzą tak zwane centra frezarskie. Pozwalają one w jednej maszynie na jednym uchwycie wykonać pracę, która całkiem niedawno wymagałaby wykorzystania kilku maszyn.

Czy zatem obecnie mamy boom na najbardziej zaawansowane maszyny? Wbrew pozorom firmy kupujące urządzenia wcale nie spieszą się z wybieraniem najbardziej zaawansowanych rozwiązań. Powód jest prozaiczny – to cena.

- Kluczem jest dobre doradzenie – mówił Damian Rudenko, współwłaściciel, inżynier sprzedaży i wsparcia technicznego Lehmann, ArcoTools.

Jak zauważył, takich maszyn sprzedaje się kilka tysięcy, a nie kilkaset tysięcy. Firmy muszą dobrze doradzać, bo niezadowolony klient nie tylko nie wróci, ale, w najgorszym scenariuszu, może nawet stracić firmę.

Wciąż także prężnie działa rynek użytkowanych maszyn. Te, które są w dobrym stanie, znajdują nowych klientów.

Zobacz relację z panelu zatytułowanego „Nowoczesne technologie w obróbce metali’ podczas konferencji Nowy Przemysł 4.0: