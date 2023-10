Na Słowacji błędy exit poll pokazują brak zaufania obywateli

Wyniki zaprezentowane po zamknięciu lokali wyborczych w sobotnich, przedterminowych wyborach parlamentarnych na Słowacji okazały się błędne.

Wyniki exitpoll zawyżyły wynik partii Postępowa Słowacja, dając jej znaczne zwycięstwo nad rzeczywistym triumfatorem wyborów partią Kierunek-Słowacka Socjaldemokracja (Smer-SSD).

Socjolog Michal Vaszeczka z Bratislava Policy Institute (BPI) powiedział PAP, że wyniki exit poll zaskoczyły go. "Jeszcze nie widziałem exit poll w regionie albo nawet w EU, które by w tak straszny sposób się myliły" - zaznaczył. Jego zdaniem wyborcy zwycięskiej ostatecznie partii ukrywali swoje prawdziwe poglądy i polityczne sympatie. Jak dodał, nie można się dziwić takiej sytuacji skoro wyborcom mówiono, że są podatni na spiski i dezinformację. "Jedynym wytłumaczeniem jest fakt, że na Słowacji ufność do ludzi i ufność do instytucji jest wyjątkowo niska" - zauważył.

Badania exit poll polegają na pytaniu osób, które wychodzą z lokali wyborczych na kogo oddali swój głos

O ukrywaniu prawdziwych poglądów mówił też PAP socjolog Miloslav Bahna ze Słowackiej Akademii Nauk. Przypomniał, że badania exit poll polegają na pytaniu osób, które wychodzą z lokali wyborczych na kogo oddali swój głos. Część z nich nie chciała przyznać się do głosowania na Smer. "Słowacja miała już takie doświadczenia z exit poll w latach rządów Vladimira Meciara. Także nie chciano przyznawać się do głosowania na niego. Nazywaliśmy to ukrytymi wyborcami HZDS" - powiedział słowacki socjolog.

Bahna zauważył, że w wyborach 2016 roku i wcześniejszych badania exit poll były trafione. Wyniki utrzymywały się w błędzie statystycznym. Problem pojawił się w 2020 r. gdy exit poll nie przywidział porażki dwóch partii - chadeckiej i liberalnej. Dobrze natomiast wskazał zwycięzcę tamtych wyborów. "Możecie powiedzieć, że do dyspozycji było 20 tys. ankieterów, ale to nie ma żadnego znaczenia, gdy popełniony został tak wielki błąd" - skomentował.

Wyborcy Smeru nie chcieli przyznać się do partii, na którą oddawali głos

Bahna podobnie jak Vaszeczka stwierdził, że wyborcy Smeru nie chcieli przyznać się do partii, na którą oddawali głos. "Wyborcy Smeru przed wyborami słyszeli, że wybory będą zmanipulowane. Jednocześnie nie wierzyli w sondaże przedwyborcze. Obawiali się, że część z nich chce zaszkodzić partii Ficy lub są niewiarygodne. W efekcie ankieterzy, przedstawiciele firm badawczych byli okłamywani. Nie dostali informacji na kogo głosowano". Bahna pokreślił, że ośrodki badania opinii publicznej powinny w swojej metodologii uwzględniać taką sytuację, przedstawiając sondaże.