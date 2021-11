Na spotkaniu u premiera będą reprezentowane koła Polski 2050, Porozumienia i Konfederacji

Koła poselskie Konfederacji, Polski 2050 i Porozumienia Jarosława Gowina będą reprezentowane na poniedziałkowym spotkaniu, na które premier Mateusz Morawiecki zaprosił przedstawicieli klubów i kół parlamentarnych, aby porozmawiać o zagrożeniach geopolitycznych pochodzących ze wschodu.

"Zawsze pozytywnie odpowiadamy na zaproszenia na różnego rodzaju spotkania ponadpolityczne. W tym spotkaniu wezmą udział wiceprzewodniczący koła poselskiego Krzysztof Bosak oraz poseł Janusz Korwin-Mikke" - poinformował PAP przewodniczący koła Konfederacji Jakub Kulesza.

"Przede wszystkim będziemy chcieli usłyszeć od premiera Morawieckiego, jaka jest wizja rządu na sytuację geopolityczną. Od zawsze promujemy koncepcję polityki wielowektorowej, niezamykania się tylko na jeden scenariusz, a budowania relacji z różnymi ośrodkami geopolitycznej siły". Według Kuleszy, "poleganie tylko i wyłącznie na jednym sojuszu już nie raz skończyło się dla Polski nie najlepiej".

"Po ekspresowym tourze krajoznawczym, który premier odbył w ostatnich sześciu dniach odwiedzając jedenaście państw, nie mamy wątpliwości, że jest to pewnego rodzaju PR-owa inscenizacja mająca pokazać, że Mateusz Morawiecki rozmawia z najważniejszymi o najważniejszych sprawach Europy. Pan premier powinien się za tę robotę zabrać już bardzo dawno, trzy miesiące temu. A w tej chwili, to mamy nadzieję, że dowiemy się, jakie ustalenia tam zapadły" - powiedziała PAP posłanka Gill-Piątek, która na spotkaniu z premierem ma reprezentować koło Polska 2050.

Według niej, spotkanie to ma być "częściowo niejawne". "Taką informację dostaliśmy, więc nie będziemy mogli się podzielić, czy skomentować tego, co na tym spotkaniu usłyszymy" - zauważyła. Zapowiedziała też, że będzie pytała m.in. o sytuację na granicy rosyjsko-ukraińskiej.

"Nie chodzi o to, żeby sobie pogadać na takich konsultacjach z premierem, ale żeby dowiedzieć się czegoś konkretnego, a także, żebyśmy jako opozycja mogli ewentualnie coś podpowiedzieć. Mam nadzieję, że pan premier przyjdzie przygotowany z jeszcze jednego ważnego tematu: czy Polska w tej chwili rozmawia ze swoimi partnerami w Unii Europejskiej i w NATO na temat ewentualnego zaostrzenia sytuacji na granicy ukraińsko-rosyjskiej" - zaznaczyła Gill-Piątek.

Koło Porozumienie Jarosława Gowina będzie reprezentować na spotkaniu posłanka Magdalena Sroka. "Dzisiaj będę reprezentować Koło Parlamentarne Porozumienie na spotkaniu u premiera Morawieckiego. To dobrze, że rząd chce rozmawiać z opozycją, ale mam nadzieję, że to spotkanie w przeciwieństwie do tych z zeszłego tygodnia przyniesie jakieś konkretne ustalenia" - napisała wiceprezes i rzeczniczka partii na Twitterze.

Szef rządu w minionym tygodniu odbył serię spotkań z europejskimi liderami, z którymi rozmawiał o aktualnych zagrożeniach geopolitycznych, w tym sytuacji na polsko-białoruskiej granicy. Premier Morawiecki swój objazd po Europie rozpoczął w minioną niedzielę i do piątku odwiedził 9 stolic i spotkał się z 11 europejskimi przywódcami, m.in. premierem Wielkiej Brytanii Borisem Johnsonem, prezydentem Francji Emmanuelem Macronem oraz kanclerz Niemiec Angelą Merkel.

Na granicach UE i Białorusi trwa kryzys, od czasu, gdy na wiosnę gwałtownie wzrosła liczba prób nielegalnego przekroczenia granicy białoruskiej z Litwą, Łotwą i Polską przez migrantów z krajów Bliskiego Wschodu, Afryki i innych regionów. UE i państwa członkowskie podkreślają, że to efekt celowych działań reżimu Alaksandra Łukaszenki, który instrumentalnie wykorzystuje migrantów, w odpowiedzi na sankcje.

Od 2 września w związku z presją migracyjną w przygranicznym pasie z Białorusią w 183 miejscowościach woj. podlaskiego i lubelskiego obowiązuje stan wyjątkowy. Został on wprowadzony na 30 dni na mocy rozporządzenia prezydenta Andrzeja Dudy, wydanego na wniosek rządu. Następnie Sejm zgodził się na przedłużenie stanu wyjątkowego o kolejne 60 dni.