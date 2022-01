Na Suwalszczyźnie strażacy interweniowali ponad 50 razy

Ponad 50 razy interweniowali w piątek strażacy na Suwalszczyźnie w związku ze skutkami silnego wiatru - dowiedziała się PAP w powiatowych Stanowiskach Koordynacji Ratownictwa w Suwałkach, Augustowie i Sejnach.

Na Suwalszczyźnie z powodu silnego wiatru doszło w piątek do zerwania i uszkodzenia dachów na 10 budynkach. Strażacy ponad 40 razy wyjeżdżali także do powalonych drzew, głównie na drogach.

Najwięcej pracy mieli strażacy w Suwałkach i Augustowie. W powiecie augustowskim doszło do dwóch poważnych uszkodzeń budynków, na których wiatr zerwał dość dużą część dachu. W powiecie suwalskim doszło także do zerwania linii elektrycznej i telekomunikacyjnej. Jak poinformowali strażacy, w żadnym z przypadków nie doszło do zagrożenia życia ludzkiego.