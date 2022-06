"Na świętego Jana czytamy do rana!" - w sobotę po raz 10. odbędą się imieniny Jana Kochanowskiego

Rozmowy o literaturze, koncerty i mecz poetycki, podczas którego dwie drużyny aktorów zmierzą się na interpretacje wierszy, atrakcje dla dzieci i stoiska najciekawszych polskich wydawnictw zaplanowano na 10. imieniny Jana Kochanowskiego. Literacki piknik Biblioteki Narodowej odbędzie się w sobotę w warszawskim Ogrodzie Krasińskich.

W tym roku już po raz 10. Biblioteka Narodowa organizuje imieniny Jana Kochanowskiego. Tegorocznym imieninom towarzyszy specjalne przesłanie: "Na świętego Jana czytamy do rana!".

Dyrektor Biblioteki Narodowej dr Tomasz Makowski w rozmowie z PAP przypomniał, dlaczego BN sięgnęła akurat po tego autora.

"To ojciec polskiej literatury, ale także autor, który wytrzymuje próbę czasu. Jego utwory nadal są porywające, ciekawe, pełne humoru, ironii, trafnie pokazujące różne stany ducha i kondycji ludzkiej, choć są mocno osadzone w sytuacji wolnej, bogatej i kulturalnej Polski w XVI w. To on symbolicznie co roku zaprasza na swoje imieniny kolejnego autora. W tym roku Marię Konopnicką" - wyjaśnił dr Makowski.

Konopnicka została bohaterką jubileuszowej, dziesiątej edycji wydarzenia z okazji obchodzonego właśnie roku poetki. Na imieninach pojawią się badaczki jej biografii i twórczości, a najciekawsze fragmenty listów, które Konopnicka pisała m.in. do swoich dzieci i przyjaciół, odczyta Anna Seniuk.

Postać poetki stanie się również pretekstem do rozmów o ukochanych książkach z dzieciństwa, krytyce literackiej czy o tym, co współcześnie oznacza bycie pisarką, a w zakamarkach Ogrodu Krasińskich będzie można spotkać… krasnoludki. Fakty i mity na temat tych istot w rozmowie z Karoliną Głowacką przybliży Maciej Szymanowicz, a o atrakcje dla najmłodszych czytelników zadbają też m.in. Teatr Baj i zespół Czereśnie. Teatr Baj pojawi się na Imieninach z lalkami ze spektaklu "Na jagody", zespół Czereśnie - z repertuarem zainspirowanym śpiewnikiem dla dzieci autorstwa Marii Konopnickiej i Zygmunta Noskowskiego.

"Jak co roku od godz. 11 do 11 wieczorem w Ogrodzie Krasińskich, pod starymi drzewami, w tym lipą, ustawione są trzy sceny, na których trwają niezależnie koncerty, dyskusje, spotkania z pisarzami. Równolegle trwają warsztaty i zajęcia z dziećmi. Można, a nawet należy, przyjść z bliskimi, przyjaciółmi i znajomymi. Usiąść na trawie lub ławce. Poczytać, posłuchać lub porozmawiać. Albo spacerować" - zachęcał dyrektor BN.

Przekazał, że "największe wydawnictwa przywiozą swoje bestsellery, ale także będą małe oficyny ze swoimi wyrafinowanymi publikacjami".

W ogrodowych alejkach będzie można znaleźć stoiska ponad sześćdziesięciu wydawców, kupić taniej książki, ale także o nich porozmawiać z autorami i wydawcami.

"Zwieńczeniem jest wieczór. O godz. 18 mecz poetycki na utwory Marii Konopnickiej między dwiema drużynami aktorek i aktorów różnych pokoleń, wszyscy znani z teatru, telewizji lub kina. Nie ma remisów. Któraś z drużyn przegra, więc walka będzie zacięta. O godz. 20 wspaniały Tadeusz Woźniak zaprezentuje nową interpretację +Pieśni świętojańskiej o Sobótce+. O 21.30 zaś zaczynamy dansing, skoro to warszawskie imieniny" - zapowiedział Makowski.

"Pieśń świętojańska o Sobótce" to cykl dwunastu pieśni Jana Kochanowskiego wydany w 1586 r. Łączy w sobie elementy ludowego obrzędu (tzw. sobótka, która odbywała się w wigilię św. Jana - 23 czerwca) z antyczną tradycją poezji sielankowej. Pieśni, śpiewane przez odświętnie przybrane dwanaście panien, zawierają pochwałę spokojnego, wiejskiego życia, walorów miłości małżeńskiej oraz wspaniałej poezji. Wspominany w pieśniach Czarnolas staje się mityczną Arkadią, która jest marzeniem wszystkich poetów i artystów.

W poprzednich latach autorskiego wykonania "Pieśni" podjęli się m.in.: Ania Rusowicz, Tomasz Stańko, Stanisława Celińska oraz zespół Mikromusic. W tym roku będzie można usłyszeć interpretację słynnych pieśni Jana z Czarnolasu w wykonaniu znakomitego grona muzyków: odpowiadającego za muzykę kompozytora i wokalisty, autora przeboju "Zegarmistrz światła" Tadeusza Woźniaka, Piotra Woźniaka - autora aranżacji, saksofonisty Mikołaja Trzaski (intermedia).

W projekcie udział wezmą również: piosenkarka i pianistka Jolanta Majchrzak, prywatnie żona Tadeusza Woźniaka, oraz Asia Nawojska - piosenkarka i kompozytorka. Ponadto będzie można usłyszeć: Wojciecha Gumińskiego (bas), Adama Lewandowskiego (instrumenty perkusyjne), Sławomira Kosińskiego (gitary). Całości dopełni kwartet smyczkowy, w którego skład wchodzą: Mariusz Jagoda (skrzypce), Lucjan Szaliński-Bałwas (skrzypce), Karolina Matyas (altówka), Anna Wróbel (wiolonczela).