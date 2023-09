Na tej mapie wciąż są białe plamy. Niebezpieczne "martwe strefy"

Telekomunikacyjne "martwe strefy" są niebezpieczne i przynoszą gospodarce straty - ostrzega Maciej Borucki z firmy Cellnex Poland i wskazuje, jak można załatać tę lukę.

Inwestycje telekomunikacyjne można podzielić na dwa obszary: państwowo-administracyjny i prywatny. W tym drugim bardzo wiele dobrego zrobiła pandemia COVID-19 i wymuszona przez nią praca zdalna.

Polska jest drugim krajem w Unii Europejskiej pod względem inwestycji w twardą infrastrukturą drogową i kolejową, ale w wielu miejscach nie jesteśmy w stanie połączyć się telefonicznie albo pracować zdalnie, bo nagle tracimy zasięg, gubimy połączenie internetowe - zwraca uwagę Maciej Borucki, Head of Public Sector & Transport, Cellnex Poland.

W całej Europie duże huby, np. dworce, lotniska, fabryki czy kopalnie, budują sieci prywatne - zamknięte systemy telekomunikacyjne bardzo często oparte o technologię 5G.

Wchodzicie na polski rynek, mając wieloletnie doświadczenie z innych krajów Europy. Jakie są największe różnice?

Maciej Borucki, Head of Public Sector & Transport, Cellnex Poland: Patrząc na doświadczenia krajów Europy Południowej i Zachodniej, zauważyliśmy, że twarde segmenty infrastruktury, takie jak kolej, transport drogowy czy energetyka, mają bardzo wiele wspólnego z warstwą telekomunikacyjną. Często jednak, mimo tego, jak ważne są synergie między nimi, na etapie planowania więcej uwagi poświęca się infrastrukturze twardej niż warstwie cyfrowej. Wchodząc na polski rynek, chcieliśmy sprawdzić, jak to wygląda tutaj i stworzyliśmy raport o stanie gospodarki cyfrowej w Polsce.

Jak wypadliśmy?

- Stan infrastruktury cyfrowej w polskiej gospodarce jest całkiem dobry. Nie chcę powiedzieć, że wszystko jest idealnie i żadnej pracy nie musimy wykonać. Mam na myśli przede wszystkim to, że w ostatnich latach bardzo wiele dobrych rzeczy się w rozwoju infrastruktury wydarzyło.

Obszarem, w którym taką dużą, pozytywną zmianę można wskazać, jest warstwa sieci światłowodowych. Jej rozwój wsparły duże projekty dotacyjne, np. program operacyjny Polska cyfrowa, który był ukierunkowany przede wszystkim na wspieranie dostępu do szerokopasmowego internetu zarówno dla gospodarstw domowych, jak i dla przedsiębiorców.

W warstwie sieci mobilnych, komórkowych bardzo długo istniało zagrożenie, że Polska zostanie troszkę z tyłu, ponieważ jako jeden z nielicznych krajów europejskich nie mieliśmy częstotliwości dla 5G. To jednak także zaczęło się coś się zmieniać. Urząd Komunikacji Elektronicznej rozpoczął aukcję, która ma na celu rozdysponowanie pierwszych pasm dla technologii 5G.

Cyfryzacja wchodzi w coraz więcej sfer, ale wciąż są obszary niedoinwestowane

Kwestię inwestycji można podzielić na dwa obszary: państwowo-administracyjny i prywatny. W tym drugim obszarze paradoksalnie bardzo wiele dobrego zrobiła pandemia COVID-19. Chociażby dlatego, że praca zdalna zmusiła nas wszystkich do wykorzystania tej infrastruktury telekomunikacyjnej w zupełnie nowej skali. Wygląda na to, że część elementów wynikających z pracy zdalnej, choćby wideokonferencje czy cyfrowy obieg dokumentów, dobrze się przyjęła i zostanie z nami na długo.

Cyfryzacja wchodzi także w sferę usług publicznych, co widać po budowaniu aplikacji mObywatel czy systemu rozliczeń podatkowych w internecie. Są jednak także obszary, gdzie wciąż jest sporo do zrobienia i tu można sięgnąć do doświadczeń z krajów Europy Południowej i Zachodniej.

Polska jest w tej chwili drugim krajem w Unii Europejskiej pod względem inwestycji w twardą, tradycyjnie rozumianą infrastrukturą drogową i kolejową. Kiedy jednak jedziemy supernowoczesnym pociągiem z Warszawy do Katowic czy z Warszawy do Krakowa, to okazuje, że w wielu miejscach nie jesteśmy w stanie połączyć się telefonicznie albo pracować zdalnie, bo nagle tracimy zasięg, gubimy połączenie internetowe.

Podobne problemy mamy w tunelach, w metrze czy na parkingach podziemnych. Tu można zaproponować wiele rozwiązań, które dobrze funkcjonują na rynkach Europy Zachodniej i Południowej.

No tak, ale to raczej kwestia komfortu użytkowników…

- Nie tylko. To także ważne ze względów bezpieczeństwa. Jeżeli zdarzy się jakiś wypadek w tunelu czy na podziemnym parkingu, gdzie nie ma zasięgu, to nie można wezwać pomocy i nie działają automatyczne systemy zgłoszeniowe, w jakie wyposażona jest już część pojazdów.

Poza tym, skoro już jesteśmy w stanie pracować zdalnie, to przerwy w czasie podróży przez "martwe strefy" można uznać za sytuacje przynoszące gospodarce realne straty.

Z punktu widzenia pracownika to ważne, ale patrząc przez pryzmat przemysłu i produkcji, chyba ma to mniejsze znaczenie. Przemysł nie może sobie pozwolić na oparcie całej działalności o sieci publiczne, musi tworzyć własne, prywatne sieci telekomunikacyjne.

- To bardzo specyficzna sytuacja. W dużym zakładzie przemysłowym mamy bardzo wielu pracowników, bardzo wiele zaawansowanego technicznie sprzętu i taśmę produkcyjną z opóźnieniami liczonymi w ułamkach sekund. Sieć publiczna nie została zaprojektowana do obsługi tak wielkich hubów. Dlatego w całej Europie tego typu duże huby, np. dworce, lotniska, fabryki czy kopalnie, budują sieci prywatne - zamknięte systemy telekomunikacyjne. Bardzo często te dedykowane sieci są już oparte o technologię 5G.

Problemy z zasięgiem występują w wysokich budynkach już powyżej 12. piętra

Jedna ze spółek naszej grupy zbudowała taką sieć w jednej z kopalń odkrywkowych w Finlandii. To zakład, w którym regularnie są dokonywane eksplozje. Trzeba więc mieć stuprocentową pewność, że każdy pracownik jest w takim momencie w bezpiecznej strefie. Dzięki dobrej sieci telekomunikacyjnej administrator może praktycznie co do metra określić, w którym miejscu jest pracownik czy maszyna. Może natychmiast się z nim skomunikować, wydać polecenie przesunięcia się w inne miejsce.

Mam wrażenie, że sieci prywatne to jest kwestia dużych firm, a w przypadku małych przedsiębiorstw koszty takiej sieci mogą się okazać wyższe niż możliwe korzyści. Mniejsze firmy będą więc musiały się jednak opierać o sieci publiczne.

- Dlatego warto optymalizować ich działanie. Wspomniałem o tunelach, podziemnych parkingach czy metrze, ale często także wnętrza pokrytych blachą hal produkcyjnych, w których działają liczne urządzenia, których praca może zakłócać sygnały zewnętrznej infrastruktury, okazują się trudnym terenem, gdzie wymagane jest wzmocnienie sygnału, wykorzystanie urządzeń ułatwiających połączenie z publiczną infrastrukturą. To samo może dotyczyć wysokich budynków, w których także często powyżej 12. piętra mogą występować problemy z zasięgiem.

W wielu krajach naszym głównym zadaniem jest budowanie instalacji wewnątrzbudynkowych - niewielkich przekaźników w tunelach czy podziemnych liniach metra umożliwiających rozprowadzenie tam sygnału, który w inny sposób nie mógłby w te miejsca dotrzeć.

W tych wypadkach nie budujemy oddzielnej, prywatnej sieci, a tylko wzmacniamy działanie sieci publicznej. To tańsze rozwiązanie, bo nie musimy tworzyć jakieś zamkniętej oddzielnej sieci, która musi mieć swojego administratora, zarządcę, obsługę, tylko możemy pracować na już istniejącej sieci, wzmacniając ją tylko w miejscu, gdzie normalnie by nie działała.