Na terenach okupowanych umiera co druga ciężko ranna osoba

Na niektórych terenach Ukrainy okupowanych przez Rosję ranni cywile nie są przyjmowani do szpitali z powodu braku miejsc - przekazał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Dodano w komunikacie, że z powodu niskiej jakości opieki medycznej umiera tam co druga ciężko ranna osoba.

"Według naszych informacji do placówek medycznych na terenach okupowanych przyjmowanych jest wielu rannych. Np. do jednego ze szpitali w Doniecku w tym tygodniu przyjęto ok. 100 rannych. Szpitale są przepełnione w mieście Tokmak w obwodzie zaporoskim. Według informacji uzyskanych od mieszkańców, cywile nie są przyjmowani do szpitali z powodu braku miejsc i nadmiernego obciążenia pracą lekarzy" - napisano w porannym komunikacie.

Dodano, że "z powodu niskiej jakości opieki medycznej i braku pozwolenia dowództwa rosyjskich sił okupacyjnych na ewakuację na terytorium Rosji, śmiertelność wśród ciężko rannych przekracza tam 50 proc.".

"Wróg nie ustaje w atakach na infrastrukturę krytyczną i cywilną naszego kraju" - dodano w komunikacie. Według Sztabu, w ciągu ostatniej doby siły rosyjskie przeprowadziły sześć ostrzałów rakietowych, 30 lotniczych i 48 przy użyciu wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych.

Wojska ukraińskie z sukcesem odparły ataki sił rosyjskich w obwodzie donieckim; przeprowadziły także ok. 30 uderzeń, niszcząc 25 punktów koncentracji uzbrojenia wroga i trzy systemy przeciwlotnicze. Uzupełniono, że ukraińska obrona powietrzna zestrzeliła też dziewięć dronów.