Na Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczęło się głosowanie na projekty Akademickiego Budżetu Otwartego

45 projektów zgłosili studenci i pracownicy Uniwersytetu Wrocławskiego do Akademickiego Budżetu Otwartego. Spośród nich członkowie społeczności akademickiej wybiorą 15 najlepszych. Do podziału jest 150 tys. złotych. Głosowanie potrwa do 10 kwietnia.

Akademicki Budżet Otwarty to pilotażowy projekt inspirowany miejskimi budżetami obywatelskimi.

W jego pierwszej odsłonie do podziału jest 150 tys. złotych. Studenci i pracownicy uczelni mogą wybierać spośród 45 projektów zgłoszonych do budżetu. Twórcy i twórczynie 15 najlepszych otrzymają po 10 tys. zł.

Jak przekazała rzeczniczka UWr Katarzyna Uczkiewicz, wśród projektów znalazł się m.in. kurs języka polskiego dla uchodźców z Ukrainy. "Na ten pomysł wpadła grupa lektorek i lektorów języka polskiego dla cudzoziemców, doświadczonych glottodydaktyków i logopedów bilingwalnych. Chcą zorganizować bezpłatne kursy dla najbardziej potrzebującej grupy - uchodźczyń, które chcą ułożyć sobie życie w Polsce, znaleźć pracę i przetrwać najtrudniejszy czas" - powiedziała.

Inny projekt dotyczy stworzenia inkubatora Odpoczynku Studenckiego, czyli przyjaznej przestrzeni relaksu i wymiany myśli na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii. Inkubator miałby powstać na trzecim piętrze budynku przy pl. Uniwersyteckim.

Z kolei studentki i studenci Instytutu Psychologii mają pomysł na Teatr Psychologiczny. "Mają już gotowy scenariusz oraz 27-osobową grupę aktorską. Brakuje im pieniędzy jedynie na zakup sprzętu niezbędnego do realizacji spektakli" - wyjaśniła rzeczniczka.

Jak dodała, projekty zgłoszone do ABO są bardzo różnorodne, ale łączy je przekonanie, że uczelnia jest nie tylko miejscem pracy i nauki, ale też wspólną przestrzenią, o którą warto dbać i zmieniać na lepsze.

Na projekty można głosować do 10 kwietnia.