Na Uniwersytecie Zielonogórskim czwarty nabór do Legii Akademickiej

Na Uniwersytecie Zielonogórskim po raz czwarty ruszyła rekrutacja do kolejnej edycji programu Legia Akademicka. Do Legii mogą się zapisać studenci chcący odbyć szkolenie wojskowe, uzyskać stopień wojskowy czy też myślący o wstąpieniu do wojska.

Jak poinformowała w środę rzeczniczka zielonogórskiej uczelni Ewa Sapeńko, wnioski, które są do pobrania na stronie uczelni, do 18 lutego br. można przesłać pocztą lub złożyć osobiście w Biurze Rekrutacji.

Legia Akademicka to uruchomiony w 2017 r. - wspólnie przez Ministerstwo Obrony Narodowej i Ministerstwo Edukacji i Nauki - pilotażowy program skierowany do studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich - zarówno kobiet jak i mężczyzn.

Uniwersytet Zielonogórski do programu przystąpił w roku akademickim 2018/2019.

Szkolenie dzieli się na część teoretyczną - realizowaną w uczelni w trakcie roku akademickiego, oraz praktyczną - realizowaną w jednostkach, centrach i ośrodkach wojskowych w czasie wakacji.

Teoretyczna część ochotniczego szkolenia studentów obejmuje 15 godzin zajęć. W tym roku, podobnie, jak w ubiegłorocznej edycji, szkolenie teoretyczne realizowane będzie w trybie online.

Zakończenie części teoretycznej umożliwia złożenie do komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień wniosku o powołanie w trybie ochotniczym do odbycia ćwiczeń wojskowych.

Do 2020 r. realizowano dwa praktyczne moduły szkoleniowe - podstawowy i podoficerski. Pierwszy z nich to przepustka do złożenia przysięgi wojskowej oraz uzyskania stopnia szeregowego rezerwy.

Zakończenie szkolenia podstawowego dopuszcza przy tym ochotnika do odbycia modułu szkolenia podoficerskiego zakończonego egzaminem i mianowaniem na stopień kaprala, dając mu status podoficera rezerwy.

W ub. roku akademickim wprowadzono dodatkowo moduł oficerski. O oficerskie szlify w Legii Akademickiej będą mogli się ubiegać ci, którzy mają za sobą ukończony moduł podoficerski oraz studenci, którzy nie uczestniczyli dotychczas w programie, ale są podoficerami rezerwy.