Na UwB zabezpieczono kolejne powierzchnie szklane, by ograniczyć kolizje ptaków

Łącznie ponad 100 metrów kw. szklanych powierzchni na jednym z budynków należących do Uniwersytetu w Białymstoku zostało wyklejonych specjalną folią z kropkami, które mają ograniczyć kolizje ptaków. Wcześniej wyklejono szklane ściany jednego z budynków uczelni innowacyjną folią z UV.

Uniwersytet w Białymstoku prowadzi działania, które mają na celu ograniczenie kolizji ptaków z powierzchniami szklanymi. Kampus uczelni, a także inne budynki znajdują się w pobliżu parku i lasu, a zgodnie z projektem kampusu, wiele ścian budynków jest przeszklonych.

Od 2019 roku prowadzony jest przez studentów działających w Kole Naukowym Biologów i pracowników Wydziału Biologii monitoring budynków pod kątem kolizji ptaków - powiedział PAP dr Krzysztof Deoniziak z Wydziału Biologii UwB. Zaznaczył, że dzięki pozyskanym w ten sposób danym można było wytypować miejsca, które należy zabezpieczyć. Podkreślił, że problem kolizji ptaków ze szklanymi powierzchniami jest ogólnoświatowy, ale - jak zaznaczył - "najważniejsze, żeby spróbować poprawić tę naszą rzeczywistość, zauważyć ten problem i trochę ulżyć przyrodzie, która jest przez nas w wielu sferach życia niszczona"

Dzięki współpracy uczelni z Fundacją Szklane Pułapki, austriacką organizacją BirdShades oraz deweloperem mieszkaniowym, pod koniec lipca udało się wykleić ok. 300 metrów kwadratowych szklanych powierzchni w kampusie. Zastosowano tam innowacyjną folię, która zawiera specjalny wzór w ultrafiolecie, widoczny dla ptaków. Jak podkreślano wówczas, białostocka uczelnia testuje tę folię jako pierwsza na dużych powierzchniach.

Obecnie koło biologów, dzięki dofinansowaniu Fundacji BOŚ, w budynku rektoratu wykleiło inną metodą ponad 20 okien o łącznej powierzchni ponad 100 metrów kwadratowych. Deoniziak powiedział, że zastosowano specjalną folię ze wzorem z kropek, które oddalone są od siebie o kilka centymetrów. "W tym przypadku, jeśli ptaki widzą taki wzór, on jest gęsty, widoczny na szybie, to kalkulują, że nie są w stanie wlecieć w tę przestrzeń i pokonać tej przeszkody, dlatego nie wlatują w te szyby" - mówił Deoniziak.

W planach biologów jest wyklejenie folią z kropkami jeszcze w tym roku kolejnych szklanych powierzchni. Deoniziak wyliczył, że przybędzie kolejnych ok. 100 metrów kw. zabezpieczonych w ten sposób powierzchni.

Naukowcy i studenci nadal nieustannie prowadzą monitoring, także tych wyklejonych folią powierzchni. Deoniziak powiedział, że jeśli chodzi o tę dużą, ponad 300-metrową powierzchnię, to są widoczne pierwsze efekty - kolizji ptaków ze szklanymi ścianami było zdecydowanie mniej. Mówił, że okres wakacji i wczesnej jesieni to najtrudniejszy czas, bo z jednej strony młode ptaki wylatują wtedy z gniazd, a z drugiej strony - rozpoczyna się okres migracji, co wiąże się z intensywnym przemieszczaniem się ptaków. "Cieszy, że tych kolizji odnotowano naprawdę mniej, ale monitoring i badania nadal będą prowadzone" - dodał naukowiec.

