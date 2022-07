Na Warmii i Mazurach weekend bardziej jesienny, niż letni

Rozpoczynający się weekend upłynie na Warmii i Mazurach z aurą przypominającą bardziej jesień, niż lato: będzie chłodno i deszczowo. W sobotę możliwe są nawet burze z gradem. Wyruszający na Pola Grunwaldu muszą uzbroić się w parasole, a żeglarze w sztormiaki.

Poranek w warmińsko-mazurskim jest bardzo rześki - w wielu miejscach temperatura nie przekracza 12-13 stopni. Do tego jest mgliście i jadący wzdłuż brzegów jezior winni szczególnie uważać na słabą widoczność.

Synoptyk IMGW Anna Woźniak w rozmowie z PAP zapowiedziała, że w sobotę na Warmii i Mazurach nie ma co liczyć na plażowanie - temperatura w regionie nie przekroczy 20 stopni C. "Spodziewać się należy przelotnych opadów deszczu, a nawet burz z gradem. Grad będzie niewielki, ale może go spaść sporo, w niektórych ogródkach może się zrobić biało" - przekazała PAP Anna Woźniak. Dodała, że burzom będą towarzyszyły porywy wiatru do 75 km na godz., poza tym wiatr będzie wiał czasem 50 km na godz.

W związku z prognozami żeglujący po Wielkich Jeziorach Mazurskich winni w sobotę zwracać szczególną uwagę na maszty ostrzegawcze - gdy będzie nadciągała burza będą one szybko migały jaskrawym światłem - należy wówczas jak najprędzej spłynąć do brzegu.

Wybierający się na Pola Grunwaldu powinni zabrać ze sobą parasole i ubrać się tak, by w razie intensywnego deszczu, czy gradu nie przemoczyć się. Burze najbezpieczniej jest przeczekać w samochodach - na Polach Grunwaldu nie ma wiat, czy zadaszeń dla większej ilości ludzi.

Noc z soboty na niedzielę będzie chłodna - temperatura wyniesie od 9 do 11 stopni C., do tego wystąpią zanikające opady deszczu, wiatr będzie słaby i umiarkowany.

"W niedzielę w regionie nadal prognozujemy przelotny deszcz, ale już bez burz. Maksymalna temperatura wyniesie 20 stopni, do tego umiarkowany wiatr północno-zachodni" - zapowiedziała Anna Woźniak.