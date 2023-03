Naczelna Rada Lekarska zaprezentowała spot "Ratowanie życia to nie przestępstwo"

Premiera spotu "Ratowanie życia to nie przestępstwo” Naczelnej Rady Lekarskiej odbyła się w czwartek w Warszawie. To część kampanii społecznej, która ma zwrócić uwagę na problemy, z którymi stykają się lekarze w związku z tzw. działaniami niepożądanymi, które mogą wystąpić u pacjentów.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

"Od dłuższego czasu mówimy o idei no-fault i o problemach, z którymi stykają się lekarze" - mówił na czwartkowej konferencji prasowej prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski.

Akcja spotu rozgrywa się w szpitalu, do którego trafia nieprzytomny 65-letni pacjent, w bardzo ciężkim stanie. Lekarze stają przed dylematem czy poddawać go ryzykownemu zabiegowi, który może się nie udać - w związku z czym medycy boją się, że mogą stanąć przed sądem. Jednak rezygnacja z zabiegu może oznaczać śmierć pacjenta.

Spot ma 1,5 minuty. Zagrali w nim m.in. aktorzy Tomasz Kot i Katarzyna Dąbrowska, a wyreżyserował go Łukasz Palkowski.

Zdaniem Jankowskiego ta historia jest autentyczna. "Ta historia wydarza się naprawdę każdego dnia w polskich szpitalach. Tym większe brawa dla twórców tego filmu" - powiedział prezes NRL.

"W centrum tej historii jest pacjent. Zaczyna się i kończy na pacjencie, co w sposób perfekcyjny pokazuje, że to pacjent jest najważniejszą osobą w tej opowieści. Cały dylemat dotyczy tego, jak najlepiej go zabezpieczyć, jak najlepiej go leczyć, nie zaś tego, czy ktoś ma dwoje dzieci i boi się ponieść ryzyko. W ogóle nie powinno myśleć się o takich rzeczach" - podkreślił Jankowski.

Naczelna Rada Lekarska apeluje o przeniesienie ciężaru postępowań dotycząca odpowiedzialności lekarza za tzw. niepożądane zdarzenie medyczne - z karnych na postępowania na drodze cywilnej i zawodowej.

W ub. roku w Warszawie na konferencji zorganizowanej przez Naczelną Radę Lekarską zaprezentowano "Memorandum w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa i jakości leczenia poprzez wprowadzenie systemu opartego na idei no-fault". Jego przesłanie to konieczność wprowadzenia systemu, w którym w przypadku niepowodzenia leczniczego, do którego doszło nieumyślnie, główny akcent położony zostanie na rekompensacie dla pacjenta, a nie na ukaraniu personelu medycznego.

Naczelna Rada Lekarska napisała też obywatelski projekt ustawy o bezpieczeństwie leczenia, alternatywny dla zmian proponowanych w rządowym projekcie o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. Nacisk położono na fundusz kompensacyjny i ograniczenie odpowiedzialności karnej lekarza.

Spot "Ratowanie życia to nie przestępstwo" dostępny jest na stronie: https://nil.org.pl/aktualnosci/7847-premiera-filmu-nil-z-udzialem-tomasza-kota-katarzyny-dabrowskiej-i-lukasza-palkowskiego.