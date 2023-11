Nadchodzi zmiana pokoleniowa w polskich fabrykach

Wraz ze zmianą pokoleniową wśród menedżerów fabryk zmienia się ich podejście do automatyzowania produkcji. Są gotowi na innowacje i nowinki technologiczne. Wpisują się dzięki temu w nurt Przemysłu 4.0. Tylko tak można konkurować z zachodnimi firmami.

W WNP.PL rozmawiamy z Andrzejem i Michałem Gałdynami, którzy kierują firmą AMG. Przedsiębiorstwo jest obecne na rynku od 30 lat i zajmuje się automatyzacją.

– Jesteśmy obecni w wielu branżach. Na przykład w branży kosmicznej nasz produkt jest wykorzystywany w robocie kosmicznym. W obronnym to elementy do głowicy optoelektronicznej – wskazują.

Zmiany lat 90. i napływ zagranicznego kapitału, wejście Polski do Unii Europejskiej oraz cyfryzacja – to te momenty zdaniem menedżerów z AMG znacząco wpłynęły na obraz polskiego przemysłu.

Wasza firma działa od 30 lat. Zaczęło się od sprzedaży elektronarzędzi, a ewoluowało w dużo bardziej zaawansowaną technologicznie działalność. Jaką drogę przeszedł polski przemysł w kategorii automatyzacji? Jakie są państwa obserwacje – co było kluczowymi momentami, które zadecydowały o przyspieszeniu tego procesu w firmach, z którymi współpracowaliście?

Andrzej Gałdyn, właściciel i założyciel AMG: - Właśnie mija nam dokładnie 30 lat, od kiedy powstaliśmy. Zaczynaliśmy w latach 90. To był czas bardzo dynamicznych zmian – wszyscy byliśmy zachłyśnięci Zachodem i chcieliśmy go mieć u siebie, w kraju.

Na początku naszej działalności skupialiśmy się na zaopatrzeniu w elektronarzędzia firm przemysłowych. Sytuację w firmach bardzo zmieniło wejście Polski do Unii Europejskiej. To m.in. dlatego w kraju pojawiło się bardzo wiele międzynarodowych koncernów, które na rynek zaczęły wprowadzać swoje produkty. Oznaczało to, że pojawiła się bezpośrednia konkurencja, z którą w latach 90. nie mieliśmy do czynienia. Wymagało to zacieśniania relacji z klientami, by wytworzyć dodatkową wartość. Szukaliśmy też takich dostawców i poddostawców, by podnieść jakość naszych usług.

To pewnie było spore wyzwanie – zaadaptowanie się do zmieniającej się technologii. Jak bardzo były to głębokie zmiany?

Michał Gałdyn, dyrektor ds. technicznych w AMG: - Po otwarciu granic, wynikającym z naszej akcesji do Wspólnoty, okazało się, że pozycja naszego przemysłu jest niezagrożona i dalej może się on rozwijać. I to pomimo wejścia na nasz rynek zagranicznych firm. Polska została dostrzeżona jako kraj z wyśmienitymi fachowcami i dobrze wykształconą kadrą inżynierską.

Moje obserwacje z ostatnich kilku lat są jednak takie, że inżynierowie coraz częściej specjalizują się w bardzo wąskich dziedzinach. To wymaga pracy zespołowej, by projekt mógł być dokończony. Dotyczyło to także nas. Na początku AMG była przecież firmą jednoosobową, którą kierował mój ojciec.

Jak utrzymać się na rynku? „Otworzyć się na nowe tematy”

Co musieliście zmienić, by utrzymać tempo rozwoju firmy?

Andrzej Gałdyn: - Podstawową sprawą było poszerzenie portfolio oferowanych przez nas produktów. Musieliśmy się otworzyć na nowe tematy. Gdybyśmy tego nie zrobili, to nie byłoby szans na utrzymanie się na tak dynamicznie zmieniającym się rynku. Znaczący wpływ na zmiany w przemyśle miał rozwój internetu i idąca za tym cyfryzacja. Przepływ informacji stał się dużo prostszy i znacznie szybszy. Łatwiej jest zdobyć wiedzę i wykorzystać ją z pożytkiem dla firmy.

Kim są wasi klienci?

Michał Gałdyn: - Na początku oferowaliśmy stosunkowo proste rzeczy, takie jak tarcze szlifierskie, przewody i złącza hydrauliczne, materiały uszczelniające. Na pewnym etapie skorzystaliśmy z możliwości reprezentowania jednej z marek niemieckich w Polsce. To firma produkująca sprzęt wykorzystywany w pomiarach. W momencie, gdy dołączyłem do firmy po uzyskaniu niezbędnego wykształcenia technicznego na Politechnice Gdańskiej, zaczęliśmy rozwijać ją w kierunku automatyki przemysłowej. To był też ten moment, gdy zdecydowaliśmy się uzyskać możliwość reprezentowania kolejnych firm zagranicznych na rynku polskim. Chcieliśmy mieć w swojej ofercie dobre, sprawdzone i wysokojakościowe produkty. To się udało. Dzięki temu możemy kompleksowo obsługiwać naszych klientów. Uważam, że wyróżnia nas to na rynku – mamy pełną paletę produktów, które są ze sobą kompatybilne. Obecnie jesteśmy przedstawicielami dziewięciu światowej klasy producentów specjalizujących się w dziedzinie napędów i sterowania, urządzeń pomiarowych, techniki liniowej, a także w elektromechanice. I to wszystko w małej, rodzinnej firmie z Elbląga.

Szeroki zakres działalności AMG i obecność w kluczowych sektorach

Współpracowaliście z firmami z branży m.in. obronnej, morskiej, kosmicznej czy motoryzacyjnej. Co to były za realizacje?

Michał Gałdyn: - Produkty, które oferujemy, mogą być wykorzystywane w wielu różnych realizacjach. Jak duża jest to różnorodność, odczuliśmy niedawno podczas targów. Na początku września braliśmy udział w targach obronnych, a po kilku dniach byliśmy na targach rehabilitacji i fizjoterapii w Dusseldorfie.

Faktycznie jesteśmy obecni w wielu branżach. W branży kosmicznej nasz produkt jest wykorzystywany w robocie kosmicznym. W obronnym to elementy do głowicy optoelektronicznej. Jeżeli chodzi o rehabilitację, to rozwiązania przeznaczone dla wózków inwalidzkich.

Andrzej Gałdyn: - Dobierając firmy, których jesteśmy przedstawicielami, bardzo dogłębnie analizujemy oferowane przez nich komponenty i możliwości ich zastosowania. Zależy nam na tym, by mieć możliwość dotarcia z ofertą do klientów z możliwie jak największej liczby branż. Taka dywersyfikacja niejednokrotnie pozwoliła nam przejść przez trudniejsze momenty, które wynikały z kryzysów gospodarczych. Musimy być elastyczni. To daje poczucie bezpieczeństwa i stabilności.

Zmiana pokoleniowa w firmach przemysłowych to zmiana podejścia do cyfryzacji i automatyzacji

Czy polskie firmy są skłonne do inwestowania w automatyzację? Czy dostęp do relatywnie tańszej siły roboczej powoduje, że dynamika tych procesów nie jest jednak zbyt duża?

Michał Gałdyn: - To prawda, że te firmy, które bazują na ludzkiej pracy, opierają się przed wdrażaniem nowoczesnych systemów z kategorii automatyzacji i robotyki. Taka inwestycja to spory koszt i ryzyko. Są firmy, które się tego po prostu boją. Często wygrywa podejście: jak działa, to tego nie zmieniajmy.

Wraz ze zmianą pokoleniową wśród menedżerów fabryk zwiększa się otwartość w kwestii automatyzowania produkcji. Są gotowi na innowacje i nowinki technologiczne, chcąc w ten sposób wpisać się w nurt Przemysłu 4.0. To bardzo dobrze. Nie dzieje się jednak to tak szybko jak na Zachodzie.

Polski przemysł trzyma się mocno i to pomimo pandemii czy wojny, która toczy się na Ukrainie. Udział przemysłu w krajowym PKB rośnie. Zagraniczni analitycy wskazują nawet na to, że radzimy sobie lepiej niż większość wysoko uprzemysłowionych krajów Europy Zachodniej. Jak wasza firma odnajduje się w tych realiach?

Andrzej Gałdyn: - Obserwujemy bardzo duży rozwój w branży obronnej. To oczywiście wynika z sytuacji geopolitycznej. Zauważamy też, że sporo dzieje się w branży morskiej. Polska jest w top 3 krajów, które specjalizują się w budowie jachtów. Polski sektor stoczniowy kojarzy się zwykle z Szczecinem, Gdańskiem i Gdynią. Polska jednak posiada bardzo wiele małych stoczni, które prężnie się rozwijają. Jest ich ponad sto. Jachty „made in Poland” są produktem wyróżniającym się na świecie. Cieszy nas to, że mamy swój wkład w ten sukces. Jako AMG wykonaliśmy naprawdę dużo pracy przez te 30 lat i uważam, że udało nam się dobrze wpisać w kluczowe etapy, które polski przemysł przechodził przez ten długi okres.