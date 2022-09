Nadzwyczajna sesja Sejmiku Woj. Śląskiego ws. Funduszu Górnośląskiego – w czwartek

Nadzwyczajna sesja Sejmiku Woj. Śląskiego ws. sytuacji w samorządowej spółce – Funduszu Górnośląskim (FG) odbędzie się w czwartek - poinformował PAP przewodniczący sejmiku Jan Kawulok (PiS). Wyjaśnień w sprawie FG żąda opozycja, według której ludzie związani z PiS wyprowadzają pieniądze ze spółek podległych marszałkowi woj. śląskiemu.

Kawulok poinformował PAP, że nadzwyczajna sesja sejmiku poświęcona sytuacji w FG rozpocznie się w czwartek o godz. 17.00.

Wniosek o zwołanie sesji złożyli w piątek radni opozycji w związku z informacjami o śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w FG i czynnościach CBA przeprowadzonych w tej spółce.

Jak poinformowała w poniedziałek PAP prok. Katarzyna Żołna z Prokuratury Regionalnej w Katowicach, śledztwo wszczęto w grudniu ubiegłego roku w sprawie niegospodarności na szkodę FG. Śledczy weryfikują, czy w okresie od marca 2020 r. do czerwca 2021 r. - czyli w pierwszym okresie pandemii COVID-19 - udzielano tam nieuzasadnionych ekonomicznie zamówień na dostawę środków ochrony indywidualnej dla placówek medycznych. Na razie nie postawiono nikomu zarzutów, a śledztwo jest - jak zaznaczyła prok. Żołna - na wstępnym etapie.

W poniedziałek konferencję prasową w tej sprawie zwołał przed gmachem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach wiceprzewodniczący PO i śląski poseł tej partii Borys Budka (KO).

Ocenił, że podczas gdy większość w Sejmiku Woj. Śląskiego ma PiS, województwo jest zarządzane "chaotycznie i bezmyślnie".

"Spółki podległe marszałkowi, nad którymi nadzór powinien mieć pan marszałek (Jakub) Chełstowski, okazuje się, że są pod nadzorem i są przedmiotem działań operacyjnych służb, gdyż doszło do wyprowadzenia grubych milionów, pieniędzy polskich podatników, również pod pozorem walki z COVID" - oświadczył Borys Budka.

"Dlatego jesteśmy tu wspólnie z parlamentarzystami i radnymi sejmiku, by opowiedzieć, jakie działania będziemy podejmować i podejmujemy, żeby ta sprawa została wyjaśniona, ale przede wszystkim żeby powiedzieć, że czas PiS-u, czas tego marszałka i tego zarządu już się skończył. Nie mają nic do zaoferowania, są tylko po to, by ich ludzie paśli się w spółkach podległych marszałkowi" - dodał.

"Jest afera respiratorowa w Warszawie, a my mamy śląską aferę maseczkową. Mechanizm korupcjogenny jest bardzo podobny, właściwie ten sam: ogromne pieniądze - ponad 100 mln zł i żerowanie na strachu, niewiedzy, niepokoju związanych z COVID-em, z pandemią - ten moment wykorzystuje się do tego, żeby tworzyć specjalne fundusze i wykorzystywać tryb bezprzetargowy, żeby przepłacać, nadpłacać, a ostatecznie po to, żeby zarabiać i ciągnąć kasę" - powiedział podczas konferencji były marszałek woj. śląskiego poseł Wojciech Saługa (KO).

"Jako radni Kolacji Obywatelskiej jesteśmy głęboko zaniepokojeni wynikami śledztwa CBA w Funduszu Górnośląskim. Dlatego w piątek złożyliśmy wniosek do przewodniczącego sejmiku o zwołanie nadzwyczajnej sesji sejmiku, ponieważ żądamy od zarządu PiS, od marszałka Chełstowskiego wyjaśnień, konkretnych informacji o wynikach tego śledztwa, będziemy także kontrolować wspólnie z parlamentarzystami Departament Funduszu Społecznego i Departament Nadzoru Właścicielskiego. Jest bałagan, jest chaos, nie ma żadnej kontroli zarządu nad spółkami, a Fundusz Górnośląski to jedna z najważniejszych spółek samorządu woj. śląskiego" - powiedziała z kolei radna Koalicji Obywatelskiej Katarzyna Stachowicz.

Przedstawiciele zarządu woj. śląskiego nie odnieśli się w poniedziałek do zarzutów formułowanych przez opozycję.