Nagroda Sektora Publicznego ONZ dla Głównego Inspektoratu Sanitarnego

Tegoroczną Nagrodę Sektora Publicznego ONZ przyznano Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu, który otrzymał ją za wdrożenie systemu informatycznego SEPIS – poinformował w środę PAP rzecznik prasowy GIS Szymon Cienki.

Konkurs o Nagrodę Sektora Publicznego ONZ (United Nations Public Service Awards) ma na celu promocję innowacji i wysokich standardów w usługach publicznych. Mogą w nim wziąć udział organizacje publiczne dowolnego szczebla zarządzania ze wszystkich państw członkowskich Narodów Zjednoczonych.

W tym roku nagrodę tę otrzymał Główny Inspektorat Sanitarny za wdrożenie systemu SEPIS. System Ewidencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej (SEPIS) to uruchomione w październiku 2020 r. narzędzie informatyczne, które ma za zadanie usprawnić pracę polskich służb sanitarnych - czytamy w komunikacie rzecznika GIS Szymona Cienkiego.

"W połączeniu ze zmianami organizacyjnymi Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych SEPIS umożliwił skuteczniejszą walkę z zagrożeniem epidemicznym i przeniósł inspekcję na zupełnie nowy poziom rozwoju" - podkreślił cytowany w komunikacie kierujący GIS Krzysztof Saczka.

GIS przekazało, że system doskonale sprawdził się podczas walki z pandemią COVID-19, ale docelowo znajdzie też zastosowanie we wszystkich obszarach zdrowia publicznego, którymi zajmuje się Państwowa Inspekcja Sanitarna. Wdrożenie SEPIS pozwoliło także znacząco skrócić czas rozpatrywania indywidualnych spraw - oceniono.

"Podczas pandemii, po wprowadzeniu systemu, 82 proc. zarejestrowanych spraw obsłużyliśmy w czasie poniżej 3 godzin" - dodał Saczka.

Jak czytamy w komunikacie GIS, SEPIS to innowacyjne rozwiązanie z zakresu e-państwa, wykorzystujące najnowsze technologie. Jest narzędziem opierającym się na kompleksowym podejściu do zagrożeń, także epidemicznych oraz niespotykanym wcześniej poziomie zaawansowania technologicznego. SEPIS jest uniwersalną platformą komunikacji dla całej Inspekcji, służącą także gromadzeniu wysokiej jakości danych oraz zarządzaniu nimi. Stanowi też innowacyjne narzędzie analityczne dla GIS.

Nagroda Sektora Publicznego ONZ przyznawana jest co roku w Dniu Służby Publicznej. Dzień ten ma na celu podkreślenie znaczenia służby publicznej dla społeczeństwa, a także jej wkładu w proces społecznego rozwoju. To również docenienie pracy urzędników państwowych i pracowników służb publicznych, a także zachęta dla młodych ludzi do pracy w sektorze publicznym.