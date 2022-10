Nagroda Translatorska Drahomanowa dla Bohdana Zadury

Instytut Ukraiński, ukraiński Pen Club oraz Ukraiński Instytut Książki przyznały polskiemu tłumaczowi Bohdanowi Zadurze Nagrodę Translatorską Drahomanowa za najlepsze tłumaczenie powieści „Lutecja” Jurija Wynnyczuka oraz utworów Kateryny Babkiny i Wasyla Machny.

Polski poeta i tłumacz Bohdan Zadura został zdobywcą Nagrody Translatorskiej Drahomanowa (Drahomán Prize), przyznawanej corocznie przez Instytut Ukraiński, ukraiński Pen Club oraz Ukraiński Instytut Książki za najlepsze tłumaczenia literatury ukraińskiej.

Na zwycięstwo dla Bohdana Zadury do Nagrody Translatorskiej Drahomanowa (Ukraina) złożyły się przekłady trzech książek: powieści "Lutecja" Jurija Wynnyczuka, "Nikt nie tańczył jak mój dziadek" Kateryny Babkiny oraz "Kalendarz wieczności" Wasyla Machny.

"Nagroda nie była dla nas całkowitym zaskoczeniem, ponieważ jako wydawnictwo, które funkcjonuje w strukturach wrocławskiego Domu Literatury zgłosiliśmy wcześniej Bohdana Zadurę do tej nagrody. Później dowiedzieliśmy się, że został nominowany do krótkiej listy trzech osób. Znając dorobek translatorski Bohdana Zadury liczyliśmy na to. Można powiedzieć, że bez niego literatury ukraińskiej w takiej skali, w jakiej jest teraz obecna na polskim rynku, byśmy nie mieli. Zadura jest też znakomitym, wielokrotnie nagradzanym poetą, a jako tłumacz od kilku już dekad wykonuje gigantyczną pracę. To on przybliża nam poezję Serhija Żadana" - powiedział PAP Waldemar Mazur z wrocławskiego Wydawnictwa Warstwy, zapowiadając, że w 2023 r. wydawnictwo opublikuje kolejne tomy poezji Kateriny Babkiny.

Nagroda Translatorska Drahomanowa jest przyznawana tłumaczom literatury ukraińskiej. Zgłoszenia do Nagrody Translatorskiej Drahomanowa napłynęły z 15 krajów, m.in. z Włoch, Białorusi, Rumunii, Austrii, Holandii, Brazylii, Polski, Francji, Węgier, Serbii, Bułgarii, Izraela, Łotwy, Macedonii Północnej i Czech.

Jurij Wynnyczuk jest jednym z najczęściej nagradzanych pisarzy ukraińskich, autorem m.in. nominowanego do Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus "Tanga śmierci" - po kilkuletniej przerwie wraca do polskich czytelników z powieścią "Lutecja" w przekładzie Bohdana Zadury.

Opowiedziana w "Lutecji" historia łączy humor z przejmującym smutkiem, wschodni mistycyzm opiewa odważne sceny erotyczne, a unoszący się nad wszystkim fantasmagoryczno-oniryczny nastrój sprawia, że przedstawiony w powieści świat może być czymś zupełnie innym, niż się początkowo wydaje. Czy w takich okolicznościach poszukiwania tytułowej Lutecji, którym poświęca się główny bohater, mają szansę zakończyć się powodzeniem? Błądzenie w sennych zaświatach i podejrzanej rzeczywistości XIX i XX wieku może przynieść upragnione spełnienie i wyjaśnić tajemnicę, jednak nic nie jest do końca pewne w mistyczno-sensacyjnym świecie pełnym zagadek, wykreowanym z postmodernistyczną swadą przez Jurija Wynnyczuka.

Bohdan Zadura urodził się 18 lutego 1945 roku w Puławach. Pracował w redakcjach czasopism literackich "Akcent" i "Twórczość", w której od 2004 do 2020 roku był redaktorem naczelnym. Jest laureatem wielu nagród literackich i translatorskich m.in. Wrocławskiej Nagrody Poetycka "Silesius" za całokształt twórczości (2018), Nagrody "Literatury na Świecie" za przekład tomu wierszy Serhija Żadana "Antena" (2021) oraz Literackiej Nagrody Europy Środkowej "Angelus" za przekład opowiadań Kateryny Babkiny "Nikt tak nie tańczył jak mój dziadek" (2021). Pracuje jako tłumacz z języka angielskiego, białoruskiego, rosyjskiego, ukraińskiego i węgierskiego.

Otrzymał liczne nagrody literackie, m.in. im. Stanisława Piętaka (1994), im. Józefa Czechowicza (2010), Nagrodę Silesius w kategorii książka roku (2011), Kijowskie Laury (2010), węgierską Nagrodę im. Gábora Bethlena (2013), Międzynarodową Nagrodę Literacką im. H. Skoworody (2014), Nagrodę im. C.K. Norwida (2015). Laureat Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius 2018 za całokształt twórczości. W 2021 roku za przekład tomu "Antena" Serhija Żadana otrzymał Nagrodę Translatorską "Literatury na Świecie" w kategorii Poezja.

W 2009 roku za tom "Wszystko" Zadura nominowany był do Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius, dwa lata później otrzymał ją za "Nocne życie". Kolejny tom Zadury "Już otwarte" z 2016 roku to rodzaj autobiografii-pamiętnika.

W 2018 roku Bohdan Zadura zdobył kolejną nagrodę Silesius: tym razem za całokształt twórczości. W 2020 roku wydano wybór jego wierszy "Sekcja zabójstw". W następnym na rynku pojawiły się "Puste trybuny".