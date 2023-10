Nagrody Totus Tuus 2023 rozdane (aktualizacja)

Ks. prof. Jerzy Szymik, ks. prof. Jarosław Merecki, prof. Paweł Łukaszewski oraz dr Paweł Grabowski – to tegoroczni laureaci nagrody Totus Tuus. Wyróżnienia przyznaje Fundacja "Dzieło Nowego Tysiąclecia". Totusa medialnego im. bpa Jana Chrapka otrzymał miesięcznik "W drodze".

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w sobotę na Zamku Królewskim w Warszawie.

Wyróżnienia przyznaje Fundacja "Dzieło Nowego Tysiąclecia" w czterech kategoriach: "Promocja godności człowieka", "Za osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej", "Za osiągnięcia w dziedzinie propagowania nauczania Jana Pawła II" i "Totus medialny". Przyznawana jest też nagroda specjalna.

Statuetki w kształcie anioła wzbijającego się do lotu wręczane są osobom i instytucjom, które, inspirując się nauczaniem św. Jana Pawła II, w sposób szczególny przyczyniają się do tworzenia cywilizacji miłości.

W kategorii "Promocja godności człowieka" nagroda została przyznana doktorowi Pawłowi Grabowskiemu. Statuetka została mu przyznana "za miłość i ewangeliczną afirmację życia czynione przez lekarza wobec biednych i ciężko chorych żyjących na wsi, niesione ekumenicznie z pokorą, skromnością i poświęceniem".

"Nie stałbym w tym miejscu, gdyby nie mój niezwykły zespół, ludzie którzy z oddaniem, ponad swój zespół obowiązków wykonują swoje zadania" - powiedział laureat. Przyznał, że otrzymał "nagrodę za normalność". "Co jest w tym dziwnego, że lekarz mimo swoich fakultetów, specjalizacji, doktoratów poda choremu szklankę wody? Co jest w tym dziwnego, że jeżeli lekarz potrafi, ma kompetencje, to zapewnia pomoc tam, gdzie jej nie ma? Wydaje mi się, że to jest nic nadzwyczajnego" - wyznał dr Paweł Grabowski.

W kategorii "Osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej" Totus 2023 otrzymał prof. Paweł Łukaszewski "za wybitne osiągnięcia dyrygenckie i kompozytorskie w obszarze religijnej muzyki współczesnej, za melos, który poprzez dźwięk, głos i harmonię służy sacrum, pomagając wiernym w spotkaniu z Bogiem".

"Mogę za Boecjuszem powiedzieć +musica humana+, a nie +musica vulgaris+. Komponowanie to dla mnie szansa na przekazanie prawdy" - powiedział prof. Łukaszewski.

Nagrodę w kategorii "Propagowanie nauczania św. Jana Pawła II" przyznano ks. prof. Jarosławowi Mereckiemu. Kapituła doceniła jego "wieloletnie badania naukowe nad dziedzictwem myśli św. Jana Pawła II, niezliczone wykłady na uczelniach wszystkich kontynentów oraz publikacje naukowe i popularne w wielu językach".

"Według siostry Łucji z Fatimy, +decydująca batalia pomiędzy Bogiem a szatanem będzie dotyczyła małżeństwa i rodziny" - wskazał laureat w liście odczytanym podczas gali przez ks. dr Mirosława Socała.

Jak zaznaczył, "nagrodę rozumiem jako zobowiązanie, aby w tym sporze bronić prawdy o mężczyźnie i kobiecie, jako stworzonych na obraz boży, nie zapominając o przestrodze siostry Łucji, że + ci, którzy będą bronić świętości rodziny, spotkają się z różnego rodzaju przeciwnościami, których ja sam doświadczam".

Nagrodę specjalną Totus Tuus otrzymał ks. prof. Jerzy Szymik "za budzącą zachwyt służbę prawdzie o Bogu i człowieku, urzekające piękno i moc słowa wierzącego poety, który przekonuje współczesną kulturę, iż +najpiękniejsze, co mogło przydarzyć się tej ziemi, to chrześcijaństwo+" - wskazano w uzasadnieniu.

"Całymi latami oglądaliśmy jedynie jego plecy (papieża - PAP), ale teraz pod wieczór, coraz częściej zdaje się odwracać głowę, jakby nas liczył, jakby pytał: czy nadal może na nas liczyć. Jakby liczył dni, kiedy ujrzymy go twarzą w twarz - jakim jest" - powiedział ks. prof. Szymik cytując poezję.

Totusa medialnego im. bpa Jana Chrapka otrzymał miesięcznik "W drodze" za "budowanie wiary rozumnej, kształtowanie społeczeństwa myślącego, krytycznego wobec rzeczywistości, jednocześnie wrażliwego na drugiego człowieka i jego często skomplikowaną sytuację".

W uroczystości uczestniczyli m.in: prymas Polski abp Wojciech Polak, metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz, sekretarz generalny KEP bp Artur Miziński, delegat KEP ds. duszpasterstwa emigracji bp Piotr Turzyński oraz przedstawiciele świata kultury, księża, siostry zakonne i stypendyści Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia".

Fundacja "Dzieło Nowego Tysiąclecia" przyznaje nagrody Totus Tuus od 2000 r. Ich zdobywcami są ludzie, którzy oddali się służbie dobru, pięknu i prawdzie, wyciągający pomocną dłoń osobom odsuniętymi na margines społeczny czy też dzielący się ze swoimi czytelnikami, słuchaczami lub widzami słowami św. Jana Pawła II.