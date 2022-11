Nagrody w konkursie o społeczno-etyczno-kulturowym wykorzystaniu sztucznej inteligencji

W Centralnym Domu Technologii w Warszawie wręczono w piątek nagrody w międzynarodowym konkursie esejowym "Aspekty społeczno-etyczno-kulturowe wykorzystywania sztucznej inteligencji. Przyszłość nowych technologii".

Przyznano pięć równorzędnych nagród. Otrzymali je: Apolinary Rzońca, Zofia Kosowska, Bartosz Kuczyński, Bartosz Wultański i Jenny Simon ze Szwajcarii.

"Wszyscy wiemy, jak ważny jest temat sztucznej inteligencji i tego wszystkiego, co się dzieje w sferze cyfrowej (...). Bardzo się cieszę się, że tyle wspaniałych, ciekawych prac powstało. Czytałem je wszystkie z wielkim zainteresowaniem" - powiedział pomysłodawca konkursu i członek jego kapituły, eurodeputowany PiS prof. Zdzisław Krasnodębski. "To bardzo ciekawy temat. Rozwój technologii pozwala stawiać nam na nowo pytania, które od wieków nas interesowały, od zarania filozofii" - zaznaczył.

"Każdy postęp technologiczny wywołuje bardzo czasami diametralnie różne reakcje i rzeczywiście w naszych czasach mamy z jednej strony wizje takie bardzo optymistyczne, które dla mnie czasami są pewnym horrorem trans humanizmu, a z drugiej strony, niezależnie od orientacji politycznej, istnieją też wizje apokaliptyczne. Tym bardziej cieszy mnie, że u nas tym przemianom technologii i techniki towarzyszy głębsza refleksja socjologiczna i filozoficzna w nawiązaniu do tego wszystkiego, co się dzieje w sferze cyfrowej" - wskazał. Podziękował uczestnikom konkursu za udział w nim.

Pełnomocnik premiera ds. GovTech i pełnomocnik ministra edukacji i nauki ds. transformacji cyfrowej Justyna Orłowska pogratulowała laureatom.

"Chciałabym też podziękować wszystkim, którzy wzięli udział w naszym konkursie, bo spostrzeżenia, które państwo przedstawili w swoich pracach, są szalenie istotne i motywują nas z poziomu administracji centralnej, rządu, do tego, by wdrażać różne rozwiązania, a także systemowe narzędzia do tego, by być gotowym na to, co jest pewne, czyli na zmianę" - powiedziała.

Konkurs został zorganizowany dla studentów studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich, pochodzących z krajów europejskich. Polegał na napisaniu pracy literackiej bądź naukowej. Prace mogły przybrać formę naukowego eseju, felietonu, reportażu, a nawet twórczego tekstu literackiego.

Zwycięzcom przyznano nagrody pieniężne w wysokości 1000 euro. Otrzymali też możliwość publikacji prac w renomowanych czasopismach.