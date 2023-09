Najciekawsze technologie w przemyśle. Prestiżowy ranking zmierza do finału

Konkurs The Best of Industry 4.0 wszedł w zaawansowaną fazę. Laureatów - nowoczesne fabryki i innowacyjne technologie - poznamy już 3 października.

Wśród zgłoszeń nie brakuje w tym roku czołowych producentów rozwiązań technologicznych i oprogramowania dla przemysłu.

W kategorii „Zakład produkcyjny” rywalizują ze sobą najnowocześniejsze fabryki w kraju.

Przed jurorami trudne zadanie. Prace trwają. Laureatów w dwóch kategoriach poznamy 3 października w trakcie konferencji Nowy Przemysł 4.0.

Celem konkursu The Best of Industry 4.0, którego druga edycja wkroczyła w decydującą fazę, jest wskazanie najlepszych praktyk, doświadczeń we wprowadzaniu rozwiązań Przemysłu 4.0 oraz najciekawszych technologii wspierających te procesy. Konkurs jest związany z dwoma ważnymi dla polskiego przemysłu wydarzeniami: 15. Międzynarodowymi Targami Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki Toolex oraz konferencją Nowy Przemysł 4.0

Laureatami konkursu będą - podobnie jak w premierowej edycji w ubiegłym roku - firmy prowadzące działalność produkcyjną na polskim rynku oraz dostawcy technologii oferujący i wdrażający je w firmach działających na terenie Polski. W obu kategoriach organizatora wspiera jury w prestiżowym składzie.

Jego członkami są przedstawiciele największych firm technologicznych działających na polskim rynku - m.in. takich potentatów w swoich specjalnościach jak Siemens, ABB czy 3M. Obok międzynarodowych korporacji w jury reprezentowane są także rodzime firmy, które dokonały spektakularnego skoku technologicznego i szeroko wykorzystują najnowsze rozwiązania, systemy i metody produkcji - Nowy Styl, Noyen czy Polcomm. Skład jury został w istotny sposób wzbogacony przez środowisko naukowe oraz instytucje branżowe związane z automatyką i nowoczesną produkcją.

Laureaci konkursu zostaną wyłonieni w dwóch uzupełniających się kategoriach

W kategorii „Zakład produkcyjny” laureatami zostaną wytwórnię, fabryki i inne obiekty przemysłowe, gdzie realizowana jest w praktyce idea „fabryki przyszłości”, wprowadzane są technologie Przemysłu 4.0, a przeprowadzony proces cyfryzacji może stanowić wzór, jeśli chodzi o skuteczność, efektywność i kreatywność.

Wśród nominowanych znalazły się w tym roku zarówno fabryki rozpoczynające produkcję, wybudowane od podstaw zgodnie z aktualnymi wymogami jak i te z tradycjami, które pracowicie zmodernizowano. Część zgłoszeń opisuje kompleksowe rozwiązania dotyczące wszystkich dziedzin działalności fabryki, inne to pojedyncze wdrożenia, mające charakter kolejnego etapu rozłożonej w czasie cyfryzacji, które jednak gruntownie zmieniają realia funkcjonowania zakładu.

Zrównoważona produkcja i autonomiczna logistyka wewnętrzna – w zgłoszeniach do konkursu pojawiły się nowe trendy

Co ciekawe, w opisach rozwiązań dotyczących digitalizacji pojawił się w tym roku nowy wątek – związany z efektywnością energetyczną, zasilaniem zakładu ze źródeł odnawialnych, a zatem ze zmniejszaniem wpływu produkcji na środowisko, przede wszystkim z ograniczaniem śladu węglowego finalnego produktu. Najnowsze technologie - w tym cyfrowe, modele organizacyjne, modernizacje i usprawnienia coraz częściej służą także tym celom.

W kategorii technologia rywalizują producenci wyjątkowych, innowacyjnych rozwiązań technologicznych, które wprowadzają użytkownika związanego z produkcją na nowy poziom cyfrowej transformacji.

Wśród nadesłanych w tej kategorii zgłoszeń panuje w tej edycji konkursu wielka rozmaitość – rodzajów rozwiązań technologicznych, ich zastosowań, skali. Znalazły się tu zarówno nowoczesne systemy z obszaru przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT) oraz planowania zasobów i produkcji całego zakładu, jak i dedykowane odbiorcy systemy optymalizujące konkretne ogniwo produkcji. W tym roku wśród nadesłanych kandydatur pojawiło się kilka rozwiązań poświęconych nowoczesnej logistyce wewnętrznej i magazynowej – zrobotyzowanej, zautomatyzowanej, autonomicznej. Doskonalenie tej dziedziny to ważny trend współczesnej produkcji, bezpośrednio związany z wytwarzaniem.

W tym konkursie chodzi o prestiż i upowszechnianie najlepszych praktyk

Jury już pracuje, analizując nominowane kandydatury. Nadchodzą pierwsze rozstrzygnięcia. Wkrótce - po obliczeniu punktów - laureaci zostaną powiadomieni o decyzji jurorów i zaproszeni do Katowic. Tam w trakcie uroczystej gali w Międzynarodowym Centrum Kongresowym 3 października 2023 r. zostaną wręczone wyróżnienia. Początek uroczystości o godzinie 19.

Warto podkreślić, że konkurs The Best of Industry 4.0 jest organizowany w formule pro bono i jako taki nie wiąże się ani z opłatami ani z gratyfikacjami. Wyróżnienia mają charakter honorowy.

Nadrzędny cel przedsięwzięcia jest edukacyjny, projekt służy promocji dobrych praktyk i wiedzy o tym, co wprowadza polski przemysł na wyższy stopień technologicznego i organizacyjnego rozwoju, a co za tym idzie - służy jego międzynarodowej konkurencyjności.