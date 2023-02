Najdokładniejsza rekonstrukcja temperatur z ostatnich 11 tys. lat

Najdokładniejszą jak dotąd rekonstrukcję temperatur z ostatnich 11 tys. lat, wliczając w to temperatury letnie i zimowe, przedstawił zespół naukowców na łamach tygodnika „Nature”.

Międzynarodowy zespół naukowców zrekonstruował najbardziej jak dotąd dokładny globalny układ temperatur letnich i zimowych z ostatnich 11 tys. lat. Naukowcy badali rdzenie lodowe pochodzące z Antarktyki, w których zapisują się warunki klimatyczne.

"Celem badań było podniesienie poprzeczki w zakresie tego, co możliwe do zrealizowania odnośnie do poznawania klimatu z przeszłości" - opisuje główny autor badań, Tyler Jones z Institute of Arctic and Alpine Research.

Jak dodaje, udało się odtworzyć wahania temperatur pomiędzy okresami zimowymi i letnimi, a więc w bardzo dokładnej skali.

Naukowcy z całego świata od dawna badają rdzenie lodowe z obszarów okołobiegunowych w celu lepszego poznania historycznych warunków klimatycznych. Najczęściej wydobywane są one w Antarktyce i na Grenlandii. Dostarczają danych składzie atmosferycznym, gazach cieplarnianych, temperaturach powietrza i oceanu.

Najdłuższy rdzeń lodowy mierzył ponad trzy kilometry długości i miał średnicę ponad 12 cm. Zawierał on dane klimatyczne z ostatnich 68 tys. lat. Taki rdzeń cięty jest na kawałki, które można bezpiecznie przechowywać i przetransportować do laboratorium.

Więcej: www.colorado.edu/today/2023/01/11/study-offers-most-detailed-glimpse-yet-planets-past-11000-summers-and-winters