Najstarsze świadectwo termicznej obróbki pożywienia

Najstarsze świadectwo kontrolowanego użycia ognia do przygotowania pożywienia - odkryli naukowcy izraelscy. Badania opisują na łamach „Nature Ecology and Evolution”.

Resztki dużej ryby ze śladami użycia ognia naukowcy wydatowali na 780 tys. lat. To o ok. 600 tys. wcześniej niż dotychczasowe najstarsze świadectwa kontrolowanego użycia ognia do przygotowania żywności. Odkrycia dokonali badacze z izraelskich instytucji we współpracy z naukowcami brytyjskimi i niemieckimi.

Szczątki odkryte zostały na stanowisku archeologicznym w pobliżu Geszer Benot Ja'akow (pol. Most Córek Jakuba) w Izraelu. Naukowcy przypominają, że - jak dotąd - najstarsze ślady kontrolowanego użycia ognia do przyrządzania pożywienia pochodzą sprzed ok. 170 tys. lat.

"Badanie pokazuje wielkie znaczenie ryb w życiu prehistorycznych ludzi. Co więcej, badając szczątki ryb znalezione w Geszer Benot Ja'akow, byliśmy w stanie po raz pierwszy zrekonstruować populację ryb starożytnego jeziora Hula i wykazać, że w jeziorze znajdowały się gatunki ryb, które z czasem wyginęły" - opisują naukowcy.

Okazało się, że lokalne ryby z rodziny karpiowatych osiągały dwa metry długości. W wielu miejscach na stanowisku znaleziono szczątki ryb, co świadczy o ich popularności w diecie wczesnych ludzi, którzy opracowali nawet specjalne techniki termicznej obróbki ryb.

Naukowcy zbierali zęby gardłowe ryb, służące karpiowatym do rozgryzania twardych przedmiotów, takich jak skorupki czy muszle. Znajdowano je w dużej liczbie w różnych warstwach archeologicznych. Analiza chemiczna dowiodła, że pochodziły one z pobliskiego jeziora i były wystawione na działanie wysokich temperatur. Wyższych niż w przypadku incydentalnego zetknięcia z ogniem.

Naukowcy przypominają, że przejście z pożywienia surowego na gotowane lub pieczone stanowiło ważny moment w rozwoju człowieka. Dzięki temu organizm zużywał mniej energii na trawienie pokarmu, zmieniła się też anatomia szczęk i całej czaszki. Ponieważ jedzenie było łatwiej przyswajalne, ludzie zyskali więcej czasu na inne aktywności niż tylko poszukiwanie pożywienia. Obróbka termiczna jedzenia przyczyniła się do istotnych zmian w ludzkiej fizjologii i zachowaniu.

Więcej: https://www.nature.com/articles/s41559-022-01910-z