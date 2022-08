Najświętsza Maryja Panna Matka Kościoła patronką kaplicy w zakopiańskiej "Księżówce"

Najświętsza Maryja Panna Matka Kościoła została patronką kaplicy w zakopiańskiej "Księżówce" - domu należącym do Konferencji Episkopatu Polski, który jako metropolita krakowski, a później także papież, wielokrotnie odwiedzał św. Jan Paweł II - poinformowało biuro prasowe KEP.

Na wniosek przewodniczącego Episkopatu abp. Stanisława Gądeckiego nadania wezwania kaplicy dokonał sekretarz generalny KEP bp Artur Miziński, który przed mszą św. odczytał dekret wydany przez metropolitę krakowskiego abp. Marka Jędraszewskiego.

"W czasie czerwcowych obrad KEP, tu w +Księżówce+, abp Stanisław Gądecki ciesząc się odnowionym ołtarzem w kaplicy, wyraził pragnienie, by miała ona swój tytuł. Był to drugi dzień obrad i akurat tak się złożyło, że przeżywaliśmy Święto Matki Kościoła. Stąd takie wezwanie" - wyjaśnił bp Miziński przed odczytaniem dekretu metropolity krakowskiego.

Uroczystego poświęcenia kaplicy dokonał biskup pomocniczy lubelski i dyrektor "Księżówki" ks. Lesław Mirek. "To miejsce należy do Episkopatu, dlatego bp Artur jako pierwszy gospodarz otacza je swoją troską, stara się też o to, by ta kaplica piękniała, abyśmy wszyscy mogli tutaj godnie modlić się i zanurzać w Bożej Miłości" - podkreślił.

W każdą niedzielę o 10.00 kapłani odprawiają w kaplicy mszę św. Poza tym w Centrum Formacyjno - Szkoleniowym "Księżówka" odbywają się rekolekcje dla duchownych i świeckich.