Największy w Polsce producent cynku szykuje się do wielkich inwestycji

Obecnie trwa procedura uruchamiania trzech silników gazowych o łącznej mocy ok. 12,9 MW. Planujemy już kolejne inwestycje energetyczne, w tym farmę fotowoltaiczną o mocy 100 MW i farmę wiatrową o mocy 30 MW - mówi WNP.PL Henryk Kaliś z Zakładów Górniczo-Hutniczych Bolesław.

Trzy silniki gazowe o mocy elektrycznej po 4,3 MW każdy, jakie uruchomić planują Zakłady Górniczo-Hutnicze Bolesław, zastąpią kotłownię węglową, która przez kilkadziesiąt lat zasilała procesy technologiczne w ciepło.

Proces załatwiania procedur administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia budowy farmy wiatrowej przez ZGH Bolesław może trwać nie mniej niż 5 lat.

- Zakłady Górniczo-Hutnicze Bolesław wzbogacą się o trzy silniki gazowe. Ta inwestycja niemal już się zakończyła, silniki już zostały wybudowane, aktualnie trwa proces ich rozruchu. Mam nadzieję, że w ciągu tygodnia lub dwóch będzie możliwa produkcja energii elektrycznej - mówi WNP.PL Henryk Kaliś, pełnomocnik zarządu ds. zarządzania energią elektryczną w ZGH Bolesław.

Silniki gazowe to nie wszystko, w planach fotowoltaika i farma wiatrowa

W Zakładach powstają trzy silniki o mocy elektrycznej po 4,3 MW każdy, jednostki będą produkowały także ciepło.

- Dzięki instalacji tych silników będziemy mogli wyłączyć kotłownię węglową, która przez kilkadziesiąt lat zasilała procesy technologiczne w ciepło - zapowiada Henryk Kaliś.

ZGH Bolesław planują już kolejne inwestycje energetyczne, które można podzielić na trzy części.

- Pierwsza z nich to uzupełnienie tych trzech silników gazowych o kolejny silnik, ale pracujący w oparciu o biogaz lub gaz pozyskiwany z biomasy. Kolejne pomysły to inwestycje w energetykę słoneczną i wiatrową - tłumaczy Henryk Kaliś.

Podkreśla, że Zakłady dysponują wypiętrzeniem o powierzchni ok. 100 hektarów i wysokości ok. 50 metrów. To jest tzw. staw osadowy, na którym można ulokować nowe inwestycje energetyczne. Posiadany obszar stwarza możliwość wybudowania farmy fotowoltaicznej o mocy ok. 100 MW i farmy wiatrowej ok. 30 MW.

- Jeśli uda nam się tą inwestycję zrealizować, to będzie to hybryda wiatrowo-fotowoltaiczna - wskazuje Henryk Kaliś.

Procedura administracyjna może jeszcze potrwać 5 lat

Do realizacji tej inwestycji jest jednak daleka droga.

- Od dłuższego czasu staramy się zaplanować proces pozyskiwania formalnych pozwoleń, aby zrealizować tę inwestycję. Przeszkody podstawowe są dwie - tłumaczy Henryk Kalis.

Zwraca uwagę, że nowelizacja ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (tzw. ustawa wiatrakowa) mówi, że nowe turbiny wiatrowe będą mogły być lokowane w odległości nie mniejszej niż 700 m od zabudowań na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Takiej lokalizacji w istniejących planach zagospodarowania przestrzennego nie ma i to nie tylko w gminach, w których ZGH Bolesław planuje inwestycje, ale w ogóle w Polsce. Wynika to faktu, że jeszcze do niedawna obowiązywała zasada 10 H i te plany musiały być zgodne z aktualnym stanem prawnym.

Żeby ZGH Bolesław mogły zacząć proces inwestycyjny w źródła wiatrowe, najpierw muszą zostać zmienione plany produkcyjne, a potem należy przeprowadzić całą procedurę, która jest niezbędna do tego, aby uzyskać pozwolenia na budowę.

- Nie ukrywam, że istotnym elementem tych procedur jest ocena oddziaływania na środowisko, a to, co nam najbardziej przeszkadza, to ocena wpływu źródeł wiatrowych na krajobraz. To jest pewien paradoks, że w czasach, kiedy wszyscy mówią o potrzebie niskoemisyjnej transformacji polskiej gospodarki, utrzymuje się cały czas wizerunek wiatraka jako niepożądanego elementu krajobrazu. W mojej ocenie powinno być odwrotnie, czyli wiatrak powinien świadczyć o tym, że dana społeczność dba o środowisko naturalne i że zużywa energię odnawialną i że środowisko jest dla tej społeczności ważne - mówi Henryk Kaliś.

Jak ocenia, proces załatwiania procedur administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia budowy farmy wiatrowej może trwać nie mniej niż 5 lat.

Zakłady Górniczo-Hutnicze Bolesław z Bukowna (woj. małopolskie) to największy w Polsce i liczący się w Europie producent cynku. Spółka wchodzi w skład grupy kapitałowej Stalprodukt, której akcje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Henryk Kaliś był jednym z uczestników konferencji Nowy Przemysł 4.0. Wziął udział w panelu "Energia odnawialna dla przemysłu".