Narodowe Centrum Krwi do honorowych dawców: potrzebna wasza pomoc

Narodowe Centrum Krwi apeluje do honorowych dawców o oddawanie krwi. Sezon jesienny i towarzyszące mu przeziębienia spowodowały zmniejszenie stanów magazynowych krwi i jej składników.

Bieżące stany magazynowe zapasów krwi publikowane są na stronach internetowych poszczególnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

Mapa obrazująca sytuację w kraju dostępna jest pod adresem https://krew.info/zapasy/. Można tam sprawdzić, gdzie są pilne potrzeby, jeśli chodzi o poszczególne grupy krwi, gdzie stan magazynów jest średni, gdzie optymalny, a gdzie nie ma potrzeb.

Eksperci zalecają, by oddawać krew, gdy jesteśmy zdrowi, wyspani i wypoczęci. Dawcy nie mogą brać leków, z wyjątkiem środków antykoncepcyjnych. Przed przyjściem do centrum krwiodawstwa należy zjeść lekkostrawny posiłek i wypić ok. dwóch litrów wody. Niewskazane jest przychodzenie na czczo. By zostać dawcą, trzeba mieć przy sobie dokument ze zdjęciem, najlepiej dowód osobisty. Przed oddaniem krwi należy ograniczyć palenie papierosów i nie pić alkoholu, również w dniu poprzedzającym oddanie krwi.

Krew można oddawać w dowolnym centrum, w oddziale terenowym lub podczas mobilnej akcji pobierania krwi, niezależnie od miejsca zamieszkania.