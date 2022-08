Narodowe Centrum Krwi: wakacje to najtrudniejszy czas dla publicznej służby krwi

Wakacje to najtrudniejszy czas dla publicznej służby krwi. Ze względu na urlopy krew oddaje mniej dawców, jednocześnie zwiększone jest zapotrzebowanie na nią, spowodowane przeprowadzaniem licznych zabiegów i operacji, co wpływa na zmniejszające się stany magazynowe – podkreśla Narodowe Centrum Krwi.

Także określone standardy postępowania z dawcami, tj. kryteria ich kwalifikacji, powodują, że niejednokrotnie, mimo dużej liczby osób zgłaszających się do oddania krwi, tylko niektóre z nich mogą zostać dawcami.

Narodowe Centrum Krwi alarmuje, że dzienna liczba pobieranych donacji krwi w Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Polsce wymaga zwiększenia, aby zabezpieczyć bieżące potrzeby i utrzymać tzw. rezerwę w zakresie krwi i jej składników. Publiczna służba krwi na bieżąco analizuje zmieniającą się sytuację i dostosowuje działania do potrzeb podmiotów leczniczych w zakresie zapotrzebowania na krew i jej składniki - zapewnia NCK.

"Niezbędni są jednak do tego honorowi dawcy krwi - gotowi do bezinteresownego podzielenia się najcenniejszym lekiem, którego nie można kupić ani wyprodukować, dlatego zachęcamy do zgłaszania się do centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa w celu ofiarowania krwi dla ratowania zdrowia i życia drugiego człowieka. Pamiętajmy, że krwi nie można kupić ani wyprodukować, może ją ofiarować wyłącznie człowiek" - podkreśla NCK.

Największe zapotrzebowanie na krew i jej składniki występuje w dużych miastach, w których zlokalizowane są szpitale kliniczne i wysokospecjalistyczne ośrodki wykorzystujące znaczne ilości krwi do leczenia pacjentów.

NCK przypomina, że krew mogą oddawać osoby między 18. a 65. rokiem życia, które ważą co najmniej 50 kilogramów, u których w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie wykonano akupunktury, tatuażu, przekłucia uszu lub innych części ciała, nie miały wykonanych żadnych zabiegów operacyjnych, endoskopowych i innych diagnostycznych badań (np. gastroskopii, panendoskopii, artroskopii, laparoskopii) oraz nie były leczone krwią i jej składnikami.

Szczegółowy wywiad prowadzony przed pobraniem krwi wyklucza osoby, które nie mogą oddawać krwi. Katalog czynników, które powodują dyskwalifikację stałą lub tymczasową określa rozporządzenie ministra zdrowia z 11 września 2017 r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi.

Aby oddać krew, trzeba być wyspanym i wypoczętym, zdrowym, to znaczy nie mieć objawów przeziębienia, nie przyjmować aktualnie żadnych leków (zasada ta nie dotyczy środków antykoncepcyjnych).

Przed przyjściem do centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa trzeba zjeść lekkostrawny, niskotłuszczowy posiłek, wypić ok. 2 litrów płynów (w ciągu 24 godzin przed pobraniem) i wziąć ze sobą dokument ze zdjęciem, najlepiej dowód osobisty. Przed oddaniem krwi należy także ograniczyć palenie papierosów i nie pić alkoholu, również w dniu poprzedzającym oddanie krwi.

Krew można oddawać w dowolnym centrum krwiodawstwa, w jego oddziale terenowym lub podczas mobilnych akcji pobierania krwi, niezależnie od miejsca zamieszkania.

"Mając na uwadze, że krwi nie można kupić ani wyprodukować, może ją ofiarować wyłącznie człowiek, serdecznie zachęcamy do przyłączenia się do grona honorowych dawców krwi i niesienia pomocy osobom chorym i wymagającym leczenia krwią lub jej składnikami" - apeluje Narodowe Centrum Krwi.