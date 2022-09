Narodowe Centrum Nauki otwiera konkursy o łącznej wysokości 537 mln zł

Środki o łącznej wysokości 537 mln zł będą dostępne dla naukowców w ramach czterech nowych konkursów Narodowego Centrum Nauki. Mogą starać się o nie naukowcy na wszystkich etapach kariery oraz badacze z zagranicy, którzy chcieliby pracować w Polsce - podało w piątek Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Jak podało MEiN, wszystkie otwarte teraz konkursy umożliwiają finansowanie badań podstawowych prowadzonych w polskich jednostkach, we wszystkich grupach nauk. Dzięki środkom z NCN można sfinansować koszty niezbędne do realizacji projektów: wynagrodzenia, stypendia, wyjazdy służbowe, zakupić aparaturę naukowo-badawczą lub inne potrzebne materiały.

Wnioski w konkursach Opus 24, Sonata 18, Preludium bis 4 i Polonez bis 3 można składać do 15 grudnia br.

Do wszystkich naukowców skierowany jest konkurs Opus 24. Można w nim zaplanować realizację projektów bez udziału partnerów zagranicznych lub z ich udziałem. Współpraca międzynarodowa może obejmować wykorzystanie przez polskie zespoły wielkich urządzeń badawczych, może także odbywać się w ramach Lead Agency Procedure (LAP) w programie Weave lub w innej formie.

Z kolei do naukowców rozpoczynających karierę skierowany jest konkurs Sonata 18. Środki są przeznaczone na prowadzenie innowacyjnych badań z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury lub oryginalnego rozwiązania metodologicznego. Warunkiem udziału jest uzyskanie stopnia doktora w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

NCN przewidziało też konkurs dla doktorantów. To dla nich przeznaczony jest konkurs Preludium Bis 4. Wnioski w nim mogą składać wyłącznie podmioty prowadzące szkoły doktorskie. Jego celem jest wsparcie kształcenia doktorantów i finansowanie projektów realizowanych przez nich w ramach przygotowywanych rozpraw doktorskich.

Ostatni z ogłoszonych konkursów - Polonez Bis - to program wspierający mobilność naukowców do Polski, dofinansowany z programu Marie Skłodowska-Curie Actions. Umożliwia on naukowcom przyjeżdżającym z zagranicy realizację ambitnych projektów badawczych w najlepszych polskich ośrodkach.

Jak podał resort edukacji i nauki, adresatami konkursu są naukowcy, którzy mają stopień doktora lub przynajmniej cztery lata pełnoetatowego doświadczenia badawczego, w okresie 3 lat przed ogłoszeniem konkursu nie przebywali, nie byli zatrudnieni ani nie studiowali w Polsce dłużej niż 12 miesięcy (łącznie) i nie kierowali w tym czasie żadnym projektem badawczym realizowanym w polskiej jednostce.