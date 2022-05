Narodowe Centrum Nauki upraszcza wymogi w programie Polonez Bis dla uchodźców z Ukrainy

Specjalne ułatwienia dla badaczy uciekających przed rosyjską agresją w programie Polonez Bis przygotowało Narodowe Centrum Nauki (NCN). Dotyczą one m.in. uproszczenia wymogów formalnych oraz kryteriów mobilności - przekazała agencja w czwartek.

Polonez Bis to program NCN, który wspiera naukowców, których życie, wolność lub kariera naukowa są zagrożone, a także tych, którzy są zmuszeni do ucieczki lub zostali przesiedleni z powodu takich zagrożeń. Dlatego rada NCN wprowadziła specjalne ułatwienia w konkursie Polonez Bis 2 dla tych wnioskodawców, którzy musieli opuścić Ukrainę w wyniku rosyjskiej inwazji i przybyli do Polski 24 lutego 2022 roku lub później.

"Program Polonez Bis wprowadził specjalne ułatwienia dla badaczy i badaczek uciekających przed rosyjską agresją. Dotyczą one uproszczenia wymogów formalnych oraz kryteriów mobilności, a także częściowego zniesienia zakazu wcześniejszego zatrudnienia w jednostce przyjmującej w Polsce" - czytamy w komunikacie NCN.

Sprecyzowano, że osoby, które uciekając przed wojną nie zabrały wymaganych dokumentów poświadczających posiadanie stopnia doktora lub co najmniej 4 lat doświadczenia badawczego w pełnym wymiarze czasu pracy, mogą zamiast nich załączyć do wniosku listy polecające od innych naukowców.

Uchodźcom z Ukrainy do dopuszczalnego okresu 12 miesięcy pobytu w Polsce w czasie 3 lat przed ogłoszeniem naboru, nie wlicza się okresu pobytu w Polsce rozpoczynającego się 24 lutego 2022 r. lub później. Okres ten można natomiast wliczyć do przerw w karierze - to kolejne ułatwienie, które wprowadziło NCN.

Poza tym badacze, którzy 24 lutego 2022 r. lub później znaleźli zatrudnienie w polskich jednostkach, mogą wnioskować o realizację projektu Polonez Bis 2 w tych jednostkach przyjmujących.

Szczegółowe informacje na temat programu znajdują się na stronie: https://polonezbis.eu/pl/polonez-bis-wprowadza-ulatwienia-dla-uchodzcow-z-ukrainy/.