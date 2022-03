Narodowy Instytut Muzyki i Tańca: ruszyła ogólnopolska akcja tańczMY

Rusza ogólnopolska akcja tańczMY. Do 10 kwietnia można zgłaszać wydarzenia do akcji tańczMY, którą Narodowy Instytut Muzyki i Tańca (NIMiT) już po raz czwarty organizuje z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca - czytamy w informacji przesłanej PAP przez Agatę Szymczak z NIMiT.

Podkreślono, że podczas tegorocznej akcji tańczMY "środowisko tańca będzie się solidaryzować z narodem ukraińskim".

"Do tańczMY mogą włączyć się zarówno instytucje artystyczne, szkoły i uczelnie, zespoły taneczne, jak i organizacje pozarządowe czy grupy nieformalne. Udział oznacza zorganizowanie dowolnego wydarzenia tanecznego: spektaklu, lekcji, warsztatów, pokazów czy performance'ów w trakcie trwania akcji" - napisano. Wyjaśniono, że "w ten sposób od 22 kwietnia do 6 maja cała Polska pokaże, jak ważny w życiu każdego człowieka jest taniec, bez względu na wiek, stopień profesjonalizacji czy miejsce zamieszkania".

"Tegoroczna edycja, choć odbywająca się w trudnym czasie, ma na celu zjednoczyć całą społeczność pasjonatów tej dziedziny sztuki, ludzi, którzy wyrażają emocje przez ruch i taniec oraz zachęcić ich do podzielenia się swoimi emocjami z innymi" - czytamy w informacji.

"W czasie, gdy tuż za naszą granicą rozgrywa się konflikt zbrojny, poprzez akcję tańczMY chcemy wyrazić solidarność z obywatelami Ukrainy. Miłość do tańca jest tym, co nas łączy, a kiedy tańczymy, otwieramy się na innych i na świat. Pasja pomaga bardzo często przetrwać trudne chwile" - powiedział z-ca dyrektora NIMiT ds. tanecznych Karol Urbański. "Wierzymy, że jednocząc się w ramach tańczMY staniemy się silniejsi i jeszcze bardziej zdeterminowani do niesienia pomocy" - podkreślił.

Jak wyjaśniono, "NIMiT zachęca do tego, aby wyrażać swoje wsparcie dla narodu ukraińskiego w dwojaki sposób: poprzez wpłaty na specjalne konto Banku Gospodarstwa Krajowego, który utworzył je w imieniu Narodowego Banku Ukrainy (nr rachunku: 91 1130 0007 0080 2394 3520 0002, tytuł przelewu: +Wsparcie dla Ukrainy+) oraz poprzez realizację flash moba zainicjowanego przez ukraiński portal taneczny Balletristic.com: improwizowanego filmu tanecznego z konkretnym podkładem, czyli dźwiękiem alarmu lotniczego, który w wielu ukraińskich miastach rozbrzmiewa 24 godziny na dobę".

Więcej informacji o flash mobie znaleźć można na portalu taniecPOLSKA.pl: https://taniecpolska.pl/ogloszenia/internetowy-flash-mob-wsparcie-dla-ukrainy/.

Inicjatorką tego działania jest ukraińska dziennikarka i tancerka Polina Bulat. "Zapoczątkowując nasz flash mob, chcieliśmy, aby tancerze i tancerki oraz publiczność przekazywali sobie emocje, uczucia, a nawet dźwięki, których bez przerwy doświadczają obecnie Ukraińcy i Ukrainki" - wyjaśniła.

"Siła tańca tkwi jednak w jego zdolności do przekazywania komunikatów na różnych poziomach percepcji. Chcieliśmy dotrzeć głębiej, niż mógłby to zrobić jakikolwiek nagłówek, dotrzeć nie tylko do umysłów ludzi, ale także do pamięci ich ciał" - tłumaczyła. "Ponieważ to właśnie stąd bierze się empatia" - podkreśliła Bulat.

Przypomniano, że "w poprzednich latach do tańczMY zgłosiły się zarówno największe i najbardziej prestiżowe instytucje artystyczne, uczelnie w Polsce, jak i niezależni artyści, lokalne domy kultury oraz szkoły tańca".

Nabór wydarzeń składających się na tegoroczną edycję tego tanecznego przedsięwzięcia potrwa do 10 kwietnia. Formularz, za pomocą którego można zgłosić wydarzenie, znajduje się na stronie nimit.pl.

Kalendarium akcji zostanie opublikowane na stronie NIMiT 12 kwietnia. "Dołącz do tańczMY i świętujmy razem Międzynarodowy Dzień Tańca" - zaapelowano w przesłanej informacji.