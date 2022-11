Narodowy Instytut Wolności: Blisko 150 mln zł dla organizacji pozarządowych

Remonty siedzib, zakup sprzętu, budowa kapitału żelaznego, zaspokojenie nagłych potrzeb – na te i wiele innych działania ruszył nabór wniosków w Narodowym Instytucie Wolności. Do podziału jest blisko 150 mln zł.

O tym, że ruszyły nabory wniosków do kolejnych edycji Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO, Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO i Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych - poinformował w środę Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Do podziału jest blisko 150 mln zł. To pieniądze, które trafią do organizacji pozarządowych i wesprą działania społeczników.

Do 12 grudnia organizacje pozarządowe mogą składać wnioski o wsparcie w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO. Głównym celem tego programu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne przez poprawę samoorganizacji społecznej, wzrost znaczenia sektora obywatelskiego w życiu publicznym oraz wzmocnienie instytucjonalne sektora obywatelskiego w Polsce. W puli NOWEFIO edycja 2023 jest ok. 51 mln zł.

Z kolei 19 grudnia upływa termin naboru wniosków w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych - PWRUL. Głównym celem programu jest rozwój edukacji dorosłych w formie grundtvigiańskich uniwersytetów ludowych. Wsparcie finansowe obejmuje 4 priorytety: wsparcie infrastrukturalne i programowe działających uniwersytetów ludowych, prowadzących kursy stacjonarne z wykorzystaniem bazy internatowej lub kursy niestacjonarne; wsparcie tworzenia nowych oraz reaktywacji wcześniej istniejących uniwersytetów ludowych; wsparcie sieci i porozumień uniwersytetów ludowych oraz upowszechnianie edukacji grundtvigiańskiej; wsparcie rozwoju edukacji obywatelskiej i zachowania dziedzictwa w środowiskach lokalnych. Wartość środków przeznaczonych na dotacje dla organizacji w ramach PWRUL 2023 wynosi łącznie ponad 41 mln zł.

Natomiast do 2 stycznia 2023 roku potrwa nabór wniosków w ramach kolejnej edycji Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich (PROO), który stawia na bezpośrednie wsparcie rozwoju polskich NGOsów. Dotacje w ramach programu będą przydzielane na rozwój instytucjonalny organizacji oraz realizację ich celów statutowych. Dotacje będzie można uzyskać zarówno na realizację wieloletniej strategii rozwoju organizacji, budowę kapitału żelaznego, ale także np. na zaspokojenie nagłych potrzeb w sytuacjach awaryjnych, remont siedziby, zakup sprzętu. Co ważne niewymagany jest wkład własny, a rozliczenie dotacji będzie dokonywane w oparciu o osiągnięte rezultaty. W puli PROO, w edycji 2023 r. jest ponad 56 mln zł.

NIW CRSO zachęca do udziału w informacyjnych webinarach na temat możliwego wsparcia. Ich harmonogram znajduje się na stronie: https://niw.gov.pl/webinaria-i-spotkania-informacyjne-o-konkursach-nowefio-proo-oraz-uniwersytety-ludowe-w-edycji-2023/