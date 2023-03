NASK ostrzega przed oszustami podszywającymi się pod KAS i Ministerstwo Finansów

NASK ostrzegła we wtorek przed oszustami wyłudzającymi dane do logowania do bankowości i wykorzystującymi do tego wizerunek Krajowej Administracji Skarbowej i Ministerstwa Finansów.

Zespół CSIRT (Computer Security Incident Response Team) Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej poinformował we wtorek, że otrzymuje zgłoszenia o nowych wariantach kampanii wykorzystującej wizerunek Krajowej Administracji Skarbowej i Ministerstwa Finansów.

"W wiadomościach rozsyłanych przez oszustów znajdują się informacje o rzekomym zatwierdzeniu zwrotu podatku" - podała NASK.

Dodała, że celem tego oszustwa jest wyłudzenie danych logowania do bankowości, a następnie przejęcie środków finansowych przechowywanych na koncie.