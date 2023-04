NASK ostrzega: przestępcy informują o rzekomym zwrocie podatku, a wyłudzają dane; rozsyłają e-maile z kodem QR

NASK ostrzegł przed oszustami, którzy podszywają się pod stronę rządową – Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) i informują o rzekomym zwrocie podatku. Ich celem jest wyłudzenie danych. Tym razem używają kodu QR.

Zespół CSIRT (Computer Security Incident Response Team) Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej odnotował nową kampanię, w której przestępcy podszywają się pod stronę rządową - Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Rozsyłane wiadomości informują odbiorców o rzekomo przysługującym im zwrocie podatku.

NASK zwraca uwagę w czwartkowym komunikacie, że "dotychczas w tego typu fałszywych wiadomościach oszuści wykorzystywali link do fałszywej strony wyłudzającej wrażliwe dane, który umieszczony był jawnie - w postaci tekstu".

"Nowością w obserwowanej kampanii jest to, że tym razem link jest ukryty w postaci kodu QR. Potencjalne ofiary są zachęcane do jego zeskanowania i przejścia na fałszywą stronę - łudząco podobną do rządowej strony systemu krajowej administracji skarbowej - rzekomo w celu odebrania zwrotu podatkowego" - wyjaśnia NASK.

Celem przestępców jest wyłudzenie danych.

Wszystkie podejrzane wiadomości e-mail mogą być zgłaszane za pomocą formularza na stronie https://incydent.cert.pl lub poprzez email cert@cert.pl. Natomiast wiadomości SMS można przesyłać na specjalny numer 799 448 084.