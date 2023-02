NASK: uwaga na oszustów podszywających się pod platformę zakupową Less

NASK ostrzega przed oszustami podszywającymi się pod platformę zakupową Less. Sprawcy wysyłają wiadomości SMS z informacją o możliwości rzekomego odebrania środków za sprzedaż produktu. Wiadomość zawiera link, który przekierowuje użytkownika na fałszywą stronę internetową, podszywającą się pod serwis.

Zespół CSIRT (Computer Security Incident Response Team) Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej poinformował we wtorek o zaobserwowaniu nowego wariantu kampanii phishingowej podszywającej się pod najpopularniejsze platformy handlowe.

"Tym razem atakujący obrali sobie za cel platformę handlową Less. Schemat działania przestępców jest taki sam, jak we wcześniejszych oszustwach wykorzystujących wizerunki internetowych serwisów sprzedażowych. Sprawcy wysyłają wiadomości SMS z informacją o możliwości rzekomego odebrania środków za sprzedaż produktu. Wiadomość zawiera link, który przekierowuje użytkownika na fałszywą stronę internetową, podszywającą się pod serwis Less" - podała NASK.

Dodała, że celem oszustów jest kradzież pieniędzy z kont bankowych ofiar.