"Nasz Dziennik": Pokonać bariery

Osobom niepełnosprawnym trudniej jest zgłosić przestępstwo. Pomóc mają przyjazne warunki przesłuchań – informuje w weekendowym wydaniu "Nasz Dziennik".

W gazecie czytamy, że Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt zmian w przepisach, aby zapewnić dostęp do wymiaru sprawiedliwości wszystkim obywatelom.

"Z wymiarem sprawiedliwości spotykają się osoby o różnych potrzebach - młodzież, osoby z niepełnosprawnością intelektualną lub fizyczną. Bez wątpienia brak odpowiedniego dopasowania procedur obniża standard i dostępność wymiaru sprawiedliwości. W Ministerstwie Sprawiedliwości bardzo szybko dostrzegliśmy ten problem i w procesie reformowania sądownictwa konsekwentnie dążymy do jak największej dostępności sądownictwa dla Polaków, ze szczególnym uwzględnieniem równego traktowania wszystkich obywateli" - zwraca uwagę w rozmowie z "Naszym Dziennikiem" wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

Jak pisze "ND" przygotowany projekt zmian w procedurze cywilnej i innych ustawach jest obecnie konsultowany. "W projekcie ustawy proponujemy między innymi wymóg konieczności zapewnienia, aby pouczenie było zrozumiałe dla osób korzystających z pomocy obrońcy lub pełnomocnika osób niepełnosprawnych i niepełnoletnich" - wskazuje Romanowski.

"Co więcej, mając na względzie, jak ważne jest odpowiednie poinformowanie, wprowadzamy wymóg zapewnienia tym osobom dostępu do wyjaśnień, stanowiących uzupełnienie pouczenia. Zarówno dzieci, jak i osoby z niepełnosprawnościami otrzymają specjalne opracowania graficzne, które ułatwią kontakt i ułatwią zrozumienie tego, co się dzieje" - dodaje.

Wiceminister sprawiedliwości zaznacza, że projekt przewiduje bardzo istotną innowację. "Dotyczy ona osób przesłuchiwanych w tzw. ochronnych trybach, czyli głównie osób z niepełnosprawnościami. Przed pierwszym przesłuchaniem takie osoby będą otrzymywać informacje co do przebiegu, sposobu i warunków przesłuchania" - wskazuje Romanowski.

Wzory informacji - jak czytamy w "ND" - m.in. graficzne przedstawienie przebiegu, sposobu i warunków przesłuchania, określi minister sprawiedliwości w rozporządzeniu.