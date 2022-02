"Nasz Dziennik": Specyfiki poza kontrolą

Rynek suplementów wymaga natychmiastowego uporządkowania - pisze w weekendowym wydaniu "Nasz Dziennik". Według dziennika resort zdrowia analizuje wprowadzenie stopniowych działań legislacyjnych regulujących ten rynek.

"ND" podaje, że w tym roku Ministerstwo Zdrowia planuje wzmożenie kontroli dotyczących suplementów diety.

"Pierwszym etapem jest przygotowanie i skierowanie do uzgodnień zewnętrznych projektu rozporządzenia ministra zdrowia dotyczącego tzw. listy negatywnej - substancji zakazanych do stosowania w suplementach" - pisze dziennik.

"ND" podaje, że polski rynek jest zalany suplementami, a Polacy każdego roku spożywają ich coraz więcej. Jednak nie ma pewności co do ich pochodzenia i rzeczywistego składu. Zdaniem ekspertów ich przyjmowanie może być nawet niebezpieczne.

"Szacuje się, że w ubiegłym roku wartość tego sektora osiągnęła 6,5 mld zł, a przyrost sprzedaży był ponad dwukrotnie większy niż w roku poprzednim" - zauważa gazeta.

O potrzebie uporządkowania prawa w zakresie kontroli tych specyfików mówi "ND" główny inspektor farmaceutyczny Ewa Krajewska. "Widzę potrzebę zaostrzenia nadzoru nad rynkiem suplementów diety i wiem, że warto pochylić się nad tym tematem i zastanowić, jakie mechanizmy wdrożyć" - powiedziała.

Z kolei poseł PiS, szef sejmowej Komisji Zdrowia Tomasz Latos ocenił, że szansą na uporządkowanie rynku suplementów jest praca nad nowelizacją ustawy o prawie farmaceutycznym. Według niego reklamy często wprowadzają w błąd, sugerując że suplementy mogą zastąpić leki, co nie jest prawdą.