"Nasz Dziennik" załącza pocztówkę do prezydenta, a w niej apel, by wycofał projekt ws. wad letalnych

"Nasz Dziennik” do sobotnio-niedzielnego wydania załącza pocztówkę do prezydenta Andrzeja Dudy i zachęca, by wysłać ją prosząc o wycofanie projektu umożliwiającego przerwanie ciąży w przypadku tzw. wad letalnych płodu.

Gazeta akcentuje, że z apelem do prezydenta może wystąpić każdy. Kartka jest wypełniona i zaadresowana.

Napisano w niej m.in., że bez pełnego poszanowania prawa od życia nie powiodą się żadne, nawet najszczytniejsze inicjatywy służące rozwojowi Polski. "Życie każdego człowieka stanowi bezcenna wartość, której nie powinno się podważać ani w kulturze, ani w obyczajach, ani w ustawodawstwie" - głosi apel.