Naszą ambicją jest zmodernizowane, nowoczesne państwo szanujące tradycje - uważa lider PSL

Szef PSL podczas swojej wizyty w Szczecinie podkreślał, że Trzecia Droga to "dowód na to, że można się w Polsce dogadać" i różne środowiska mogą ze sobą współpracować.

Szef PSL podczas swojej wizyty w Szczecinie podkreślał, że Trzecia Droga to "dowód na to, że można się w Polsce dogadać" i różne środowiska mogą ze sobą współpracować. "W różnorodności jedność jest możliwa. To się nam udało" - mówił Władysław Kosiniak-Kamysz.

"W tym hejcie, w tym syfie, który nas otacza, chcemy wyraźnie powiedzieć: dość nienawiści, dość chamstwu, dość zawiści, dość tym wszystkim złym emocjom, które towarzyszą dzisiaj Polsce" - dodał.

Przekazał, że priorytetem spotkań Trzeciej Drogi jest przede wszystkim przedstawianie wizji Polski i pomysłów na przyszłość. "Mówimy dość marnotrawstwu, dość rozdawnictwu, dość zadłużaniu przyszłych pokoleń" - podkreślał Kosiniak-Kamysz.

"Zmodernizowane, nowoczesne państwo polskie szanujące tradycje to nasza ambicja. Miejsce dla wszystkich, którzy walczą każdego dnia, żeby utrzymać swoją rodzinę" - dodał szef PSL. Podczas spotkana w Szczecinie mówił, że trzeba skupić się i rozwiązać "prawdziwe problemy, z którymi się borykamy".

"Co zrobić, żeby w kolejce do lekarza nie stać dwa albo trzy lata, jak sprawić, żeby firmę opłacało się prowadzić w Polsce, żeby mały biznes nie miał podcinanych skrzydeł, żebyśmy mieli dostęp do żywności najlepszej jakości i żeby ten rolnik, który ją produkuje mógł na niej zarobić, skąd czerpać energię, by ceny prądu nas nie zabijały. Uważam, że to są ważne sprawy" - wyliczał Kosiniak-Kamysz.

Podkreślił też, że fundamentem państwowości jest wychowanie dzieci i młodzieży. "Trzeba skończyć z polityką w szkole, szkoła ma być wolna od polityki i partyjnego wpływu. To jest nasza wielka ambicja i to jest nasze wielkie zobowiązanie" - mówił szef PSL.

Jak dodał, "niezależnie kto będzie rządził, szkoła ma dawać każdej młodej osobie podstawy do aktywności".

Nawiązał też do kosztów kształcenia wyższego m.in. utrzymania w akademikach i opłat za wynajmowane pokoje. Przekazał, że średni miesięczny koszt utrzymania studenta na studiach wynosi około 4 tys. zł.

"Proponujemy nie program socjalny, tylko program równych szans, akademik za złotówkę. Uczelnia musi gwarantować miejsce w albo w akademiku, albo w mieszkaniu. Pokryje koszty ze specjalnego funduszu. Skąd weźmiemy na to pieniądze? Likwidujemy Fundusz Covidowy" - powiedział Kosiniak-Kamysz.

Odnosząc się do propozycji programowych przekazał, że Trzecia Droga bardzo mocno stawia też m.in. na odnawialne źródła energii. "W naszym programie jest jedna prosta zasada: inwestujesz w energię odnawialną, korzystaj ze środków europejskich i masz gwarancję od państwa. Do 30 dni będziesz przyłączony do sieci elektroenergetycznej, te przyłączenia muszą być w ciągu miesiąca" - zaproponował.

"Marnotrawstwo trzeba ukrócić, stawiamy na OZE, to jest najtańsza i najczystsza energia. Polska może być zielona, bezpieczna energetycznie, a prąd może być tani. To są gwarancje Trzeciej Drogi" - podkreślił szef PSL.

Pod koniec spotkania przedstawiono kandydatów listy KKW Trzecia Droga PSL-Pl2050 Szymona Hołowni do Sejmu w okręgu 41. (Szczecin-Świnoujście). Na liście Trzeciej Drogi w okręgu "szczecińskim" znalazło się 24 kandydatów na 12 miejsc.